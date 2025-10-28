El PSOE denuncia que el Ayuntamiento de Sant Antoni guarda el dinero "en cajones" en vez de invertirlo en servicios

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que el Ayuntamiento de Sant Antoni incumple de forma reiterada una de sus obligaciones legales más básicas al no haber presentado la Cuenta General correspondiente a los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024 ante la Sindicatura de Cuentas de Baleares.

Según recuerdan los socialistas, la rendición de la Cuenta General es un deber legal establecido en los artículos 208 a 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y debe formularse, aprobarse y remitirse al órgano fiscalizador antes del 15 de octubre del ejercicio siguiente. Este procedimiento, subrayan, permite garantizar la transparencia en la gestión municipal y el control del uso del dinero público.

"No rendir las cuentas no es un simple trámite administrativo: es ocultar la realidad económica del municipio e intentar evitar el control público de la gestión", ha declarado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Lorenzo, quien ha acusado al alcalde, Marcos Serra, de practicar una política "opaca" pese a su discurso sobre la transparencia.

Aparte de lo que recoge el Informe de la Sindicatura sobre el incumplimiento de la rendición de cuentas, el PSOE también quiere advertir públicamente que el Ayuntamiento de Sant Antoni deja sin ejecutar cada año un porcentaje elevado del presupuesto municipal, "lo que supone millones de euros que no se transforman en servicios, inversiones ni mejoras para los vecinos".

"No hablamos de ahorro: hablamos de proyectos que no se hacen, servicios que no se prestan y oportunidades que se pierden. Mientras tanto, hay problemas reales en el municipio que siguen sin resolverse: vivienda, limpieza, alumbrado, mantenimiento, servicios sociales, inversiones en barrios, accesibilidad...", ha añadido Antonio Lorenzo.

"El dinero de la ciudadanía de Sant Antoni no puede dormir en los cajones del Ayuntamiento. Debe transformarse en obras, servicios y oportunidades. Además, rendir cuentas no es opcional: es una obligación legal y democrática. Cuatro años sin hacerlo y millones de euros sin ejecutar es la peor combinación posible: opacidad y mala gestión del actual equipo de gobierno capitaneado por Marcos Serra", ha manifestado Antonio Lorenzo.