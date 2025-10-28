El PP vuelve a exigir al Gobierno la declaración de zona catastrófica

El senador autonómico Miquel Jerez ha exigido al Gobierno de España que declare los municipios de Ibiza, Santa Eulària y Sant Josep como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil, tras los graves daños provocados por la dana del pasado 30 de septiembre.

Durante su intervención en la Comisión de Interior del Senado, el representante popular recordó que el temporal «fue una catástrofe que dejó carreteras cortadas, torrentes desbordados, locales anegados, cortes eléctricos y colegios cerrados», y que «en apenas seis horas se superaron todos los umbrales de riesgo extremo establecidos por la Aemet».

Jerez destacó la respuesta «ejemplar y coordinada» de las instituciones locales, insulares y autonómicas, señalando que «ha funcionado la colaboración entre municipios, Consell Insular y Govern balear», con el presidente Vicent Marí «a disposición de los ayuntamientos» y la presidenta Marga Prohens «aportando cinco millones de euros para los damnificados».

«El trabajo de las instituciones de Ibiza y Balears ha sido ejemplar. Ahora le toca al Gobierno de España estar a la altura», afirmó Jerez, quien pidió al Ejecutivo de Pedro Sánchez que mantenga la misma línea de cooperación y compromiso demostrada en las islas.

El senador subrayó que la declaración de zona catastrófica «no es un gesto simbólico, sino una medida que permite activar ayudas esenciales para la recuperación», y reclamó que el Estado «muestre la misma sensibilidad que ha tenido en otros territorios».

«En Ibiza y Balears hemos demostrado que la colaboración institucional funciona. Ahora corresponde al Gobierno decidir si quiere continuar por ese camino o dar la espalda a los afectados», concluyó.