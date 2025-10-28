Dos nuevas ‘escoletes’ en Ibiza para las familias de Sant Rafel y Santa Eulària

«El ciclo de cero a tres años es fundamental. Es el momento en el que se construyen las bases del desarrollo emocional, cognitivo y social», afirmó Antoni Vera, conseller de Educación y Universidades del Govern balear, en un día «importante» para la isla de Ibiza.

Durante la tarde de ayer, el conseller participó en la inauguración de la escoleta de Sant Rafel, en la calle Toni des Pou, 5, y la escoleta Es Baladres, en la calle Sor Miquela Mesquida de Santa Eulària. Ambos centros se han estrenado este curso, están gestionados por la conselleria y ofrecen plazas de cero a tres años, con el objetivo de contribuir en la conciliación familiar y laboral de los residentes.

La primera escoleta, situada frente al CEIP Sant Rafel, tiene cinco aulas y capacidad para 67 alumnos. Siete de sus plazas están reservadas para pequeños de entre cero y un año; 24 plazas de uno a dos años y 36 de dos a tres años. De este modo, el centro cuenta con un aula para el primer curso, dos para alumnos de uno a dos años y otras dos para alumnos de dos a tres.

«Qui fos petit»

Las tres aulas de los más pequeños se sitúan a la planta baja, mientras que las dos restantes ocupan la primera planta. Todas cuentan con acceso directo al exterior y con zonas de juego tanto cubiertas como abiertas, según se pudo comprobar este martes.

Decenas de familias, cuyos hijos ya asisten al centro, recorrieron las diferentes aulas mientras la directora de la escoleta, Carolina Alcaraz, guió a las autoridades en su visita. Además de Vera, también presenciaron el acto y el descubrimiento de la placa el presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí, y el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, entre otras autoridades.

«Qui fos petit», musitó entretanto un hombre, soñando en volver a ser pequeño tras observar la gran variedad de juguetes de madera y la decoración del interior, inspirada en el otoño.

Y esto no lo es todo. La escoleta de Sant Rafel dispone de una instalación fotovoltaica compuesta por 35 paneles solares que tienen una potencia máxima de 18,7 kW. También cuenta con un sistema de aerotermia para la obtención de agua caliente y calefacción, un sistema de tierra radiante o climatización de alta eficiencia.

Para hacerlo posible, las obras tuvieron un coste de 1,52 millones. Éstas contaron con una subvención de 844.200 euros del programa de la conselleria de Educación para crear plazas públicas de primer ciclo de Educación Infantil, financiado por el Ministerio de Educación con fondos Next Generation. Por otro lado, el Ayuntamiento de Sant Antoni aportó 676.580,54 euros.

Así, Marcos Serra agradeció el trabajo de los diferentes departamentos y equipos implicados para conseguir: «Un espacio cercano y amable donde poder dejar a los pequeños en buenas manos».

Tras esta inauguración, Vera visitó Es Baladres, ubicado en la zona de Cas Capità. El nombre de esta escoleta hace honor a la planta autóctona de Eivissa y a la zona en la que se halla el edificio, el Torrent des hort des Baladres, explicó la alcaldesa del municipio, Carmen Ferrer.

Protección y eficiencia

En este caso, el centro tiene capacidad para 111 niños de 0 a 3 años y dispone de nueve aulas, tres para cada franja de edad. Por el momento, quedan plazas libres, por lo que solo están abiertas seis de las aulas, aunque «esta semana se espera abrir algunas más», indicó su directora, Izaskun Rueda Hernáez, a Diario de Ibiza.

Además, la escoleta cuenta con una sala de psicomotricidad, un comedor, una cocina, una despensa y una sala para el profesorado. Todo ello se encuentra en una única planta y, en el exterior, hay porches pensados para proteger a los niños de la lluvia y el sol. La infraestructura también dispone de tejado de madera, sistemas de recuperación de calor, aprovechamiento de las aguas grises, una cisterna y placas solares para garantizar la eficiencia energética.

El coste total de la escoleta ha sido de 3,57 millones, de los cuales 1,39 contaron con la subvención de la conselleria de Educación, financiado por el Ministerio de Educación con fondos Next Generation.

«Este espacio, dirigido a los más pequeños, contribuirá, sin duda, al bienestar de nuestras familias y responde a una necesidad real de facilitar la conciliación laboral y familiar, un aspecto fundamental para nuestro día a día», destacó Ferrer.

Asimismo, recordó que esta escoleta se suma a la recientemente inaugurada en Sant Carles y se encuentra muy cerca del futuro CEIP Es Faralló. Vera también se refirió a este centro y mencionó otras obras pendientes, como la reforma del CEIP Sant Ciriac o la ampliación del CEIP Sant Carles y el IES Quartó del Rei: «La educación es un trabajo diario que se demuestra con hechos como este», concluyó.

Por su parte, Vicent Marí compartió su «alegría» ante la «inauguración de la segunda escoleta del día». En este sentido, afirmó que «hay un compromiso claro en apostar por el futuro de los más pequeños».

Muchos de ellos también recorrieron en compañía de sus padres el interior del centro, en el que ya demostraron sentirse cómodos. Así también lo suplicaban algunas palabras, escritas en varios pósits en una de las paredes del centro: «Que florezca rodeado de mucho amor, cariño y paciencia».