La lluvia vuelve a Ibiza esta semana: esto es lo que dice la Aemet

Ibiza espera en los próximos días la llegada de un frente asociado a borrascas atlánticas que hará que las lluvias vuelvan a la isla. El temporal llegará a Baleares este miércoles y obligará a la Agencia Estatal de Meteorología a activar el jueves la alerta amarilla por lluvias en algunas zonas de Mallorca, donde se esperan acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado.

En las Pitiusas, el cielo se cubrirá también el jueves, cuando los meteorólogos prevén lluvias con una probabilidad del 85% hasta mediodía y un 65% durante el resto del día.

No obstante, las temperaturas registrarán un ligero ascenso, alcanzando de nuevo máximas de 24 grados y mínimas de 19. El viento soplará moderado del suroeste.

La previsión es que el viernes brille de nuevo el sol en Ibiza y Formentera y que las temperaturas empiecen a bajar de forma gradual. El domingo los termómetros marcarán 15 de mínima y no superarán los 22 grados.