La alerta que ha lanzado el laboratorio de toxicología del Hospital Son Espases sobre el aumento exponencial del consumo de ketamina en las islas, de un 308 por ciento de resultados positivos en los análisis entre 2023 y 2024. También se ha disparado el número de pacientes tratados en los hospitales de las islas por el consumo de esta droga, de 80 a más de 200.

La gran sorpresa que se han llevado muchos de los asistentes el Congreso Nacional de Semana Santa en las Ciudades Patrimonio, celebrado este fin de semana, sobre la riqueza y la profundidad de esta celebración en Eivissa. Además, este encuentro sirvió para dar a conocer el patrimonio, la cultura, el paisaje y la gastronomía de la isla entre los asistentes de diferentes ciudades españolas.

La dolorosa derrota de la UD Ibiza de este domingo en casa ante el recién ascendido Teruel. Tras el despido de Paco Jémez y la contratación de Miguel Álvarez, el nuevo técnico no ha podido cumplir con el dicho de que ‘a entrenador nuevo , victoria segura’. El equipo ha continuado con la trayectoria errática de las anteriores jornadas y está claro de que a Álvarez le queda mucho trabajo por delante. Suerte.