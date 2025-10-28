Ibiza se plantea prohibir los 'party boats' en el municipio

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, considera “positiva” la reunión mantenida el pasado lunes en Madrid con la directora general de la Marina Mercante, Ana Núñez Velasco. Tras el encuentro, el político ibicenco expresó su deseo de que el parque de boyas ecológicas de Talamanca esté listo en 2026, ya que “reduciría los fondeos desmesurados durante la temporada turística”.

En la reunión, el primer edil trasladó su preocupación por la situación de los party boats en Ibiza. “Son embarcaciones autorizadas para hacer excursiones marítimas. Sí que hacen excursiones, pero no son marítimas: son fiestas en el interior de los barcos. Esto genera una enorme presión tanto en nuestro litoral como en nuestra ciudad”, explica Triguero, quien agrega: “Estamos tratando de limitarlos. Nos hemos reunido, además de con la Marina Mercante, con el Govern balear”.

Para hacer frente a la problemática de los party boats, “en caso de que no estén listas las boyas de Talamanca dentro de los plazos marcados, habrá que desarrollar medidas más contundentes, que pueden llegar incluso a su prohibición”. “Lo que están generando los party boats es algo que no nos gusta y que no queremos ni los vecinos de Ibiza ni la mayoría de los turistas que vienen a la ciudad”.

“Los 'party boats' no son el modelo turístico que queremos en Ibiza”

Triguero indica: “Hay que tener claro que los party boats no son el modelo turístico que queremos en la ciudad, ya que la están colapsando y suelen ser personas que no tienen ningún compromiso social con Ibiza, además de generar mucha suciedad”.

El alcalde prevé un mal futuro para los party boats en el municipio: “Creo que se acabarán prohibiendo”.

Triguero reconoce que “si no se cumplen los plazos fijados para el campo de boyas, el problema incrementará de magnitud”. “El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) tiene el año que viene para desarrollar, aunque no se complete al 100%, este proyecto. Si no se ha hecho nada, perderemos esta subvención y tendremos que buscar otras fuentes de financiación”.

El campo de boyas ecológicas de Talamanca es una de las principales líneas de actuación del Consistorio de cara a la próxima temporada turística, con el objetivo de proteger los fondos marinos —el sistema de boyas ecológicas permitirá ordenar el tráfico náutico sin dañar la posidonia oceánica— y reforzar la seguridad y la vigilancia de los party boats en el municipio. No obstante, aún está todo en el aire y el Ayuntamiento maneja distintos escenarios.