Ibiza duplica la plantilla de jardineros

La mejora del mantenimiento de las calles de Ibiza es una demanda histórica de los residentes de Vila. Ante ello, el Ayuntamiento presentó este martes, en la plaza des Pratet, el nuevo servicio de jardinería y mantenimiento de zonas verdes en los barrios del interior del municipio, con el objetivo de “convertir Ibiza en una ciudad mejor cuidada”, según indica el alcalde, Rafael Triguero.

Triguero afirma que este servicio responde a la necesidad de “mejorar la limpieza del municipio”, al considerar que “la limpieza está muy ligada al buen mantenimiento de los jardines y zonas verdes”.

Por su parte, el concejal de Jardines y Cementerios, Manu Roig, explica que esta actuación “busca recuperar el mantenimiento de la ciudad”. Por ello, el edil ibicenco subraya que “desde hace muchos años se necesitaba mejorar el cuidado de los jardines” y que, para lograrlo, “era preciso incrementar la plantilla y realizar los trabajos con mayor periodicidad”.

El nuevo servicio también servirá “para atender en mejores condiciones las incidencias comunicadas a través de la línea verde”, según informa Roig, quien agrega: “Ahora, cuando nos informen de que un árbol necesita cuidados de mantenimiento o de poda, podremos actuar con mayor rapidez”.

El contrato, con una inversión municipal de dos millones de euros para cuatro años, incluye un servicio que cubre la mitad del municipio, con la incorporación de ocho profesionales a jornada completa y dos a tiempo parcial. Con ello, se ha “duplicado la plantilla de jardineros”, según indica Roig.

Roig también destaca algunos de los puntos más descuidados de la ciudad: “Hay zonas con árboles que llevaban más de siete años sin podarse. Por ejemplo, parte de ses Figueretes, estaba muy mal cuidada”.

El proyecto municipal de mantenimiento y limpieza de jardines y zonas verdes incluye nueva maquinaria más silenciosa y menos contaminante, entre la que se encuentran un camión cisterna de caja cubierta, un camión basculante, dos furgonetas de cinco plazas, dos remolques y un camión cesta, además de desbrozadoras, motosierras, sopladores y desbrozadoras eléctricas o de bajas emisiones.