Dos semanas sin helicóptero sanitario nocturno por una avería en el Hospital de Ibiza

El helipuerto del Hospital Can Misses, donde aterriza y despega el helicóptero medicalizado que realiza traslados de pacientes a otras islas y ocasionalmente a la Península, ha estado inoperativo durante dos semanas debido a una avería eléctrica que impedía activar su sistema de iluminación.

El pasado 12 de octubre, David Fernández, médico y portavoz del Sindicato Médico de Balears (Simebal) en el 061, se encontraba de guardia, haciendo el servicio de helicóptero en el aeropuerto, cuando recibió el aviso de que el helipuerto de Can Misses estaba inoperativo esa noche.

"Primero se intentó hacer un arreglo provisional, pero no era seguro porque no era un arreglo homologado. Y a partir de ese día, increíblemente, ha estado sin funcionar. Es alucinante, se trata de una infraestructura esencial", explica Fernández a Diario de Ibiza.

De esta forma, durante 15 días los servicios médicos de las Pitiusas no han tenido a su disposición una herramienta importante en casos urgentes que se convierten en una batalla contrarreloj en la que cada segundo puede marcar una diferencia crítica.

"Hay cosas que es imprescindible hacer rápido y los pacientes tienen que llegar lo antes posible al centro donde les van a dar el tratamiento definitivo al problema que tienen. En estos casos el tiempo es oro, nunca mejor dicho", reconoce el portavoz de Simebal.

Una hora de demora mínima

En este sentido, cita el ejemplo de un hombre que había sufrido un ictus, una enfermedad cerebral de origen vascular que se presenta de modo súbito, y en cuya actuación la avería en el helipuerto provocó una demora de "casi dos horas" para realizar el traslado del paciente al Hospital Universitari Son Espases, en Palma. Conoció el caso por la queja que realizó un compañero a través del sindicato.

"Sin el helipuerto aumentan los tiempos y todo se demora. Depende de la complejidad del paciente y de la disponibilidad de las ambulancias terrestres será mas o menos largo el periodo de espera. Son factores variables, pero una hora no te la quita nadie", valora Fernández respecto al lastre que supone tener esta instalación fuera de combate.

Según explica, el procedimiento es mucho más ágil cuando pueden disponer de la infraestructura, ya que el helicóptero, que habitualmente se encuentra estacionado en el aeropuerto de Ibiza, se puede desplazar directamente a Can Misses tras recorrer los seis kilómetros que separan ambos lugares en línea recta.

Por contra, cuando no se puede emplear el helipuerto se debe trasladar al paciente en ambulancia terrestre hasta el aeropuerto, como ha ocurrido durante las dos últimas semanas, lo que implica depender de la disponibilidad de estos vehículos y también superar el obligatorio control de seguridad, que siempre demora el procedimiento.

Llega el arreglo

El pasado viernes, 12 días después de conocer por primera vez la avería del sistema de iluminación, Fernández volvió a preguntar por el asunto y descubrió con sorpresa que el arreglo todavía no se había realizado.

"¿No hay piezas en el almacén para el sistema eléctrico? ¿Y no hay servicios urgentes de transporte? Tú pides una cosa a Amazon y te llega en cuatro días. Yo alucino, siempre son excusas de mal pagador", lamenta. Ante esta situación, cuenta que intentó una medida a la desesperada que tampoco funciónó: "Traté de contactar con Enrique Garcerán (gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera). No lo hice por la vía oficial porque pensé que era una cosa que urgía y lo hice a través de su teléfono personal, pero no me ha contestado".

Fuentes de Ib-Salut explican que el origen de la avería fue la caída de un rayo, producida durante la última de las grandes tormentas que provocó numerosos desperfectos por toda Ibiza en las últimas semanas.

Al parecer, este incidente fundió los fusibles del helipuerto y obligó a "reparar todo el sistema eléctrico" de la instalación, un trabajo que se ha alargado durante una quincena de días. "El pasado fin de semana se realizaron las pruebas de verificación y este lunes ya ha vuelto a funcionar con normalidad", confirman desde el organismo público.

De esta forma, las Pitiusas ya disponen de nuevo de este helipuerto cuya actividad fundamental se centra en transportar pacientes de Ibiza a Palma y también de Formentera a Ibiza, aunque hay casos, como ocurre con los quemados graves, en los que también se pueden realizar traslados rumbo al Hospital La Fe de Valencia.