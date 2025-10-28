El Govern balear está "muy satisfecho" con las nuevas ambulancias a pesar de que no hay trabajadores para conducirlas

La consellera de Salud del Govern balear, Manuela García, ha afirmado en el transcurso del pleno del Parlament de este martes que se siente "muy satisfecha" con la compra por cerca de 56 millones de euros de las 246 nuevas ambulancias para el Ib-Salut, a pesar de que los sindicatos de los trabajadores del área del transporte de emergencias han denunciado que tan solo el 20% de la plantilla de los conductores del servicio de traslados programados cuenta con el permiso C1 exigido para conducirlas.

García ha respondido así a una pregunta de Patricia Gómez i Picard, diputada del Grupo parlamentario socialista, quien ha recordado que el problema surgió al comprobarse que las 122 ambulancias de transporte sanitario no urgente equipadas con las últimas tecnologías superan los 3.500 kilos de peso, por lo cual no es suficiente el permiso de conducir B. Como solución temporal, la empresa pública Gsaib (Gestión sanitaria y asistencial de las Illes Balears) ha optado por una solución de urgencia: reducir el peso de las ambulancias desmontando parte del equipamiento ergonómico que incorporaban de fábrica, como plataformas hidráulicas para sillas de ruedas, anclajes reforzados o el suelo táctil antideslizante. A pesar de que García ha matizado que "solo a 55 ambulancias" se les ha hecho "pequeñas modificaciones" para reducir su peso hasta que los trabajadores cuenten con la titulación exigida por la ley tras una formación que financiará el Ib-Salut, la diputada socialista ha criticado que "cinco toneladas de material de tecnología puntera" estén almacenadas para después volver a montarse, lo que supone "un sobrecoste" económico cuya cuantía Gómez ha pedido conocer a la vez que ha pedido la dimisión de la responsable de Salud del Ejecutivo de Marga Prohens.

La consellera balear ha optado por replicar a la socialista afirmando que la diputada del Grupo socialista es quien debería dimitir por haber "mentido en una comisión de investigación", para pasar a mencionar los 10 millones de euros que gastó Gómez en 80 ambulancias cuando era consellera de Salud del Govern balear en la anterior legislatura.