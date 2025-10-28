El Gobierno permitirá a Balears limitar el alquiler de embarcaciones privadas para uso comercial

El Secretario General de Transporte Aéreo y Marítimo, Benito Núñez, ha confirmado este martes que Balears podrá establecer limitaciones al alquiler comercial de embarcaciones particulares, una medida que dependerá de la voluntad del Govern autonómico. No obstante, ha precisado que desde la entrada en vigor del Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima, el pasado 15 de agosto, solo se han recibido dos solicitudes en las islas y ninguna se ha autorizado.

Según han informado desde el PSOE en un comunicado, durante su intervención en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados, Núñez ha respondido a la diputada ibicenca del PSOE, Milena Herrera, y ha detallado que “se han recibido en total 17 solicitudes en toda España, de las que solo dos corresponden a Balears, y únicamente se han concedido dos autorizaciones de despacho, ninguna en las islas”. “El volumen dista mucho de suponer una avalancha de embarcaciones en este uso temporal del régimen de alquiler que algunos vaticinaban”, ha afirmado el secretario de Estado.

A preguntas de la diputada socialista, Núñez ha confirmado el compromiso del Gobierno de modificar la normativa para que las comunidades autónomas puedan limitar estas autorizaciones en caso de saturación de los espacios náuticos. “Nuestra intención es establecer un régimen específico que contemple las particularidades de lugares como Balears”, ha señalado.

Críticas al alarmismo del PP balear

Por su parte, la diputada Milena Herrera ha acusado al Partido Popular de haber generado “una alarma innecesaria” con la entrada en vigor de la norma y de intentar “confrontar con el Ministerio mediante una política pueril e irresponsable”.

Según Herrera, el PP balear “no dudó en alarmar nuevamente a la ciudadanía, asegurando que esta normativa iba a provocar una gran saturación del mar balear y que podía suponer casi la muerte del sector del chárter”. La diputada ha ironizado que los populares “utilizan el término del ‘Airbnb del mar’ como gancho mediático, cuando deberían preocuparse más por el ‘Airbnb de la vivienda’, que es el que realmente afecta a nuestra población”.

Bulos del PP sobre el descuento de residente

Durante la misma sesión, Benito Núñez también ha desmentido las afirmaciones del PP sobre el supuesto riesgo del descuento del 75% a los residentes en las islas, recordando que “el presupuesto destinado a las subvenciones al transporte aéreo y marítimo se ha ampliado en 383 millones de euros”. “A los 560 millones recogidos en los Presupuestos Generales vigentes se han sumado ampliaciones de crédito por más de 383 millones, elevando el total a más de 940 millones de euros, que se están utilizando para pagar los expedientes enviados por las compañías aéreas durante el verano”, ha explicado.

El secretario de Estado ha recalcado que “el descuento de residente no corre ningún peligro”, y que los presupuestos reflejan “previsiones que pueden ajustarse a las necesidades reales del ejercicio”.

En respuesta a otra pregunta de la diputada Milena Herrera, Núñez ha informado del aumento significativo de la actividad de Salvamento Marítimo en Balears durante los primeros nueve meses del año.

Entre enero y septiembre de 2025, las emergencias náuticas atendidas en el archipiélago se han incrementado un 93,5%, pasando de 77 a 149. Las embarcaciones asistidas han aumentado un 117,8%, de 90 a 196, y las personas auxiliadas se han duplicado, de 1.534 en 2024 a 3.755 en 2025.

El dispositivo, reforzado durante el verano con medios de Cruz Roja, cuenta actualmente con seis salvamares, una guardamar, un remolcador, un helicóptero y cuatro lanchas de apoyo, además del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Balears. En total, el operativo suma más de 100 profesionales y voluntarios.