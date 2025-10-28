Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno garantiza el descuento del 75% en transportes para residentes

El secretario de Estado ha recalcado que “el descuento de residente no corre ningún peligro”

Un avión en el momento del despegue

Un avión en el momento del despegue / Vicent Marí

Redacción Digital

El Secretario General de Transporte Aéreo y Marítimo, Benito Núñez ha confirmado este martes, durante su intervención en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados, que “el presupuesto destinado a las subvenciones al transporte aéreo y marítimo se ha ampliado en 383 millones de euros”. En este sentido, ha desmentido las afirmaciones del PP sobre el supuesto riesgo del descuento del 75% a los residentes en las islas.

“A los 560 millones recogidos en los Presupuestos Generales vigentes se han sumado ampliaciones de crédito por más de 383 millones, elevando el total a más de 940 millones de euros, que se están utilizando para pagar los expedientes enviados por las compañías aéreas durante el verano”, ha explicado.

Noticias relacionadas y más

El secretario de Estado ha recalcado que “el descuento de residente no corre ningún peligro”, y que los presupuestos reflejan “previsiones que pueden ajustarse a las necesidades reales del ejercicio”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Antiguos alumnos del Instituto Santa Maria celebran un emotivo reencuentro en Ibiza
  2. Can Dog, la caída de un refugio animal con casi cuatro décadas de historia en Ibiza
  3. La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Ibiza: bajada de temperaturas y lluvias
  4. La 'casita en una cueva' de Ibiza: tiene habitación, despensa y barbacoa frente al mar
  5. Multazo por tirar una nevera industrial en unos contenedores de Ibiza
  6. Un conductor drogado arrolla varias motos aparcadas en el centro de Ibiza
  7. Una jauría de perros atemoriza a los vecinos de un barrio de Ibiza
  8. Marisco, tarta de fresas y un bolso de Dior en el cumpleaños de Nadia Jémez, la gota que colmó el vaso de la UD Ibiza

Baleares recibirá 1,2 millones de euros del Gobierno para la atención de menores migrantes

Baleares recibirá 1,2 millones de euros del Gobierno para la atención de menores migrantes

Ibiza se plantea prohibir los 'party boats' en el municipio

Ibiza se plantea prohibir los 'party boats' en el municipio

Sant Josep impulsa un plan pionero para fomentar la actividad física entre adultos inactivos

Sant Josep impulsa un plan pionero para fomentar la actividad física entre adultos inactivos

El Gobierno garantiza el descuento del 75% en transportes para residentes

El Gobierno garantiza el descuento del 75% en transportes para residentes

El Gobierno permitirá a Balears limitar el alquiler de embarcaciones privadas para uso comercial

El Gobierno permitirá a Balears limitar el alquiler de embarcaciones privadas para uso comercial

Detenidas dos mujeres tras robar tabaco y perfumes por valor de más de 2.000 euros en el 'duty free' del aeropuerto de Ibiza

Detenidas dos mujeres tras robar tabaco y perfumes por valor de más de 2.000 euros en el 'duty free' del aeropuerto de Ibiza

El PSOE vuelve a pedir la dimisión del gerente de Can Misses, esta vez por la avería de helicóptero de emergencias

El PSOE vuelve a pedir la dimisión del gerente de Can Misses, esta vez por la avería de helicóptero de emergencias

Los estudiantes de Ibiza se suman a la huelga nacional contra el acoso escolar tras el suicidio de Sandra Peña

Los estudiantes de Ibiza se suman a la huelga nacional contra el acoso escolar tras el suicidio de Sandra Peña
Tracking Pixel Contents