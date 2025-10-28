El Gobierno garantiza el descuento del 75% en transportes para residentes
El secretario de Estado ha recalcado que “el descuento de residente no corre ningún peligro”
El Secretario General de Transporte Aéreo y Marítimo, Benito Núñez ha confirmado este martes, durante su intervención en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados, que “el presupuesto destinado a las subvenciones al transporte aéreo y marítimo se ha ampliado en 383 millones de euros”. En este sentido, ha desmentido las afirmaciones del PP sobre el supuesto riesgo del descuento del 75% a los residentes en las islas.
“A los 560 millones recogidos en los Presupuestos Generales vigentes se han sumado ampliaciones de crédito por más de 383 millones, elevando el total a más de 940 millones de euros, que se están utilizando para pagar los expedientes enviados por las compañías aéreas durante el verano”, ha explicado.
El secretario de Estado ha recalcado que “el descuento de residente no corre ningún peligro”, y que los presupuestos reflejan “previsiones que pueden ajustarse a las necesidades reales del ejercicio”.
