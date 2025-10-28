El Far de ses Coves Blanques acoge la exposición ‘La chumbera renacida. Arte, cuidado y futuro’
El colectivo SOS Cochichumbas reivindican la protección de la chumbera a través del arte y diferentes actividades.
El Far de Ses Coves Blanques acogerá la exposición 'La Chumbera Renacida. Arte, cuidado y futuro', "una propuesta multidisciplinar del colectivo artístico SOS Cochichumbas, integrado por mujeres artistas de Ibiza comprometidas con la preservación de la naturaleza y la concienciación ecológica", según detalla una nota de prensa del Ayuntamiento de Sant Antoni.
La muestra, incluida en el programa cultural promovido por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sant Antoni, se inaugura este jueves 30 de octubre a las 19 horas y se podrá visitar hasta el 15 de noviembre.
A través de la pintura, la escultura, la fotografía y la performance, las artistas participantes —Conchita Curiel, Danchú, Roseline de Thélin, Sofía Gómez Fonzo, Krysia Howard, Liz Kueneke, Elizabeth Langford, Mónica Marián y Eliana Perinat— invitan al público a reflexionar sobre el destino de la chumbera (Opuntia ficus-indica), una planta emblemática del paisaje mediterráneo que se encuentra gravemente amenazada por la plaga de la cochinilla.
El colectivo SOS Cochichumbas
Nacido en Ibiza, el colectivo SOS Cochichumbas utiliza el arte como herramienta de acción y conciencia. Su objetivo, según indica, es “concienciar sobre la devastadora expansión de la cochinilla, que está llevando a la desaparición de las chumberas en España y otros países”, y al mismo tiempo reivindicar los múltiples beneficios y usos de esta especie, promoviendo su cultivo y comercialización, así como resaltar la urgente necesidad de adoptar medidas para combatirla.
A través de sus proyectos, las artistas unen creatividad, ciencia y sostenibilidad, fomentando el diálogo entre el arte y la ecología.
Programa de actividades paralelas
Domingo, 2 de noviembre
- 16:00 – Activación del altar al renacimiento de la chumbera.
- 17:00 – Mesa redonda: 'La chumbera, planta del futuro: peripecias de un dromedario botánico'.
- Ponentes:
- Conchita Curiel (abogada y miembro de SOS Cochichumbas).
Invitados especiales:
- Elki Guillén (investigador de los multiusos de cactáceas).
- Eugénie Forno (artista, investigadora y curadora especializada en el nopal).
- Sergio Molina (presidente de la Asociación Española de productores de higo chumbo).
