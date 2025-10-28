DJ Luciano reflexiona sobre la evolución musical de Ibiza: "La isla está viviendo un cambio"

El reconocido dj y productor Luciano ha compartido en una entrevista para Groove dj School su visión sobre la transformación que está viviendo la escena musical de Ibiza, comparando el presente con los años en los que comenzó su andadura en la isla, a finales de los 90 y principios de los 2000.

"Ahora es muy diferente si lo comparamos con cuando empecé a vivir aquí", explica el artista. “La música que hacíamos antes era nueva, nadie la había escuchado nunca. Era algo completamente novedoso. En aquel entonces, los clubes pinchaban progressive trance o New York house, era música de fuera, nada propio de la isla".

Luciano recuerda que en esa época vio la oportunidad de introducir un nuevo sonido en Ibiza y aportar frescura a la escena electrónica local, algo que se reflejó especialmente en DC10 y en la fiesta Cocoon, dos de los puntos más emblemáticos del movimiento underground.

Sin embargo, el dj suizo-chileno considera que la historia se repite: "Ahora está pasando lo mismo que hace 25 años, pero la diferencia es que esta nueva música está empezando a ser más comercial. Veo que la gente está más dividida, así que intento pinchar un poco para todos los gustos. Lo más importante es crear unidad entre todos".

Luciano también destaca el papel de las redes sociales en este cambio generacional, subrayando cómo han transformado la forma en la que se consume y se comparte la música electrónica.

Además, el artista tambien reflexiona sobre las restricciones que han impuesto este año las instituciones en algunos beach clubs y especifica que "son bastante limitantes". Sin embargo, el dj mantiene su amor por la isla: "Ibiza siempre será un lugar especial".