Detenidas dos mujeres tras robar tabaco y perfumes por valor de más de 2.000 euros en el 'duty free' del aeropuerto de Ibiza

La Guardia Civil en el aeropuerto de Ibiza ha detenido a dos mujeres como presuntas autoras de un delito de hurto tras ser sorprendidas con artículos robados de la zona del 'duty free', con un valor total de 2.100 euros.

Según ha informado el Instituto armado, los hechos ocurrieron el pasado domingo cuando se sorprendió a las dos presuntas autoras. Una de ellas fue cogida cuando intentaba abandonar la zona comercial con seis cartones de tabaco y cinco frascos de perfume en una mochila, todo por valor de unos 400 euros.

A la segunda la localizaron cuando intentaba abandonar la zona de embarque con nueve cartones de tabaco y ocho frascos de perfume de alta gama valorados en más de 1.700 euros.

Por todo ello, se procedió a la detención de las dos mujeres de 36 y 42 años, naturales del Este de Europa, como presuntas autoras de un delito de hurto.