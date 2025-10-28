El coche arrastrado por la riada en Santa Eulària: "Que nadie te diga dónde puedes aparcar"
La dana 'Alice' descargó con fuerza en el municipio y desbordó el río
Hace poco más de dos semanas que la dana 'Alice' descargó con fuerza en Ibiza, desbordó el río de Santa Eulària y arrastró al menos dos coches por su cauce: uno blanco que no llegó a desplazarse muchos metros, y otro rojo que llegó al mar. Fue una de las imágenes más insólitas de aquellos días, ya que hacía mucho tiempo que el río del municipio no tenía tanto caudal.
Los vídeos del coche rojo flotando en la riada hasta desembocar en el mar y hundirse se viralizaron en las redes sociales. Ahora, a través de unas imágenes grabadas con un dron por el videógrafo Fede Sans, que las ha publicado en sus redes sociales, se puede ver al famoso vehículo sumergido a unos cuantos metros de la desembocadura del río. Con un toque de humor, Sans ha publicado el vídeo con la frase: "Que nadie te diga dónde puedes estacionar", con un plano cenital del famoso coche rodeado de praderas de posidonia. El rojo de la carrocería destaca en el azul transparente del mar.
Los usuarios han cuestionado cómo después de tantos días, aún no se ha procedido a la retirada del vehículo del fondo marino.
