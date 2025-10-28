El álbum
Choque frontal de dos vehículos en la carretera de Santa Eulària
Cerca de las 16 horas de este lunes un todoterreno de alta gama y un coche utilitario se vieron involucrados en un choque frontal en Can Marçà, en la carretera de Santa Eulària. Ambos vehículos quedaron parados en mitad de ambos carriles impidiendo la circulación y se formó un atasco monumental.
