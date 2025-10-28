Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El álbum

Choque frontal de dos vehículos en la carretera de Santa Eulària

Choque frontal de dos vehículos en la caretera de Santa Eulària

Choque frontal de dos vehículos en la caretera de Santa Eulària | A. A.

Redacción Ibiza

Cerca de las 16 horas de este lunes un todoterreno de alta gama y un coche utilitario se vieron involucrados en un choque frontal en Can Marçà, en la carretera de Santa Eulària. Ambos vehículos quedaron parados en mitad de ambos carriles impidiendo la circulación y se formó un atasco monumental.

