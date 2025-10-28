Un centenar de personas sufren un ictus en Ibiza y Formentera en lo que va de año

Un centenar de personas han sufrido en Ibiza y Formentera un ictus en lo que va de año, según dos datos facilitados por la conselleria balear de Salud con motivo del Día Mundial del Ictus, que se conmemora mañana. Las Pitiusas concentraron el 14% de los casos de ictus atendidos por el SAMU 061 entre enero y septiembre de este año en Balears, detalla un informe comparativo elaborado por el servicio de emergencias. En total, en las Pitiusas se registraron un 13% de los episodios en Ibiza y un 1% en Formentera, mientras que el 79% se produjo en Mallorca y el 7% en Menorca.

El estudio revela que los casos de ictus atendidos en el conjunto de Baleares han aumentado un 23% respecto al mismo periodo del año anterior. En 2025 se activaron 767 códigos ictus, 143 más que los 624 detectados en 2024. Este incremento, explica el servicio, se asocia tanto a un mayor envejecimiento de la población como a la mejora en la detección precoz y la coordinación sanitaria.

Con motivo del Día Mundial del Ictus, el SAMU 061 recuerda que una actuación rápida y coordinada puede reducir de manera significativa la mortalidad y las secuelas derivadas de esta enfermedad. La máxima “el tiempo es cerebro” resume la importancia de intervenir en los primeros minutos para limitar los daños neurológicos.

Perfil de los pacientes y factores de riesgo

El análisis del SAMU 061 indica que el 84% de los casos corresponden a personas de entre 40 y 75 años, y que el 57% son hombres. Se observa, además, un aumento sostenido entre los mayores de 60 años, una franja de edad especialmente afectada por factores de riesgo como la hipertensión, el sedentarismo o el consumo de tabaco.

Las mayores tasas de incidencia se registran en municipios con alta densidad poblacional —como Palma, Manacor, Inca, Calvià, Llucmajor o Marratxí—, pero también en zonas con un notable incremento de población flotante, entre ellas Alcúdia, Capdepera, Santanyí y Ibiza.

El 67% de los pacientes fueron trasladados al Hospital Universitario Son Espases, centro de referencia en la atención de ictus agudos en Baleares; el 12% al Hospital Son Llàtzer, y el 8% al Hospital Can Misses.

El tiempo medio de respuesta desde la llamada al 061 hasta la llegada del paciente al hospital es de 59 minutos, un dato que consolida al SAMU 061 como un elemento clave en la reducción del tiempo de isquemia cerebral, determinante en la evolución del ictus.

El informe destaca que este análisis permite optimizar los recursos disponibles y reforzar la coordinación con los hospitales de referencia, asegurando la máxima rapidez en toda la cadena asistencial, desde la detección telefónica hasta la derivación al centro adecuado.

El servicio de emergencias subraya su compromiso con la formación continua del personal sanitario, la mejora en los protocolos avanzados de detección telefónica en la Central de Coordinación y la estabilización de pacientes en el punto de atención extrahospitalario.

El Codi Ictus —el protocolo que se activa cuando una persona sufre un accidente cerebrovascular— está operativo las 24 horas del día, los 365 días del año, e integra los dispositivos prehospitalarios y hospitalarios para garantizar una respuesta ágil y eficaz en todas las islas.

Reconocer los síntomas puede salvar vidas

El SAMU 061 Illes Balears recuerda la importancia de identificar los síntomas de un ictus de manera temprana y actuar de inmediato. Los principales indicios de un ictus son:

Pérdida repentina de fuerza o sensibilidad en la cara, el brazo o la pierna, especialmente en un solo lado del cuerpo.

Dificultad para hablar o comprender el lenguaje.

Pérdida súbita de visión en uno o ambos ojos.

Dolor de cabeza intenso y repentino sin causa aparente.

Ante cualquiera de estos síntomas, es fundamental llamar inmediatamente al 061, ya que la rapidez en la activación del sistema de emergencias puede marcar la diferencia entre la recuperación y una discapacidad permanente o incluso la muerte.