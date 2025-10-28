Cena rosa en Sant Rafel por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Ibiza volverá a teñir la isla de rosa con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre. La entidad organiza un año más su tradicional comida solidaria rosa, una cita ya consolidada que reúne a particulares, empresas y colectivos comprometidos con la lucha contra esta enfermedad.

El encuentro se celebrará el domingo 2 de noviembre, a las 14 horas, en el restaurante Es Cruce, en San Rafael. El menú incluirá arroz de matanzas, con opciones vegana y vegetariana, para ofrecer una experiencia gastronómica inclusiva y para todos los gustos.

Durante la jornada, el grupo Simple Rock pondrá la banda sonora con música en directo a un evento que, año tras año, "combina solidaridad, emoción y diversión", indican desde la organización. Además, se celebrará un sorteo de regalos exclusivos donados por empresas locales, con el objetivo de recaudar más fondos destinados a los programas de apoyo de la AECC.

Toda la recaudación se destinará íntegramente a los programas de atención psicológica y social para pacientes con cáncer de mama y sus familias, así como al impulso de la investigación oncológica. La asociación recuerda que gracias a la colaboración ciudadana puede seguir ofreciendo sus servicios de forma gratuita y acompañar a quienes atraviesan la enfermedad para que “nadie se enfrente al cáncer en soledad”.

El precio por persona es de 45 euros, y las entradas deben adquirirse con antelación.

Para más información y reservas, las personas interesadas pueden contactar con la organización en el teléfono 665 36 87 38 o acudir a la sede de la AECC en Ibiza, en la calle José Zornoza Bernabeu, 5 (bajos).