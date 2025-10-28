Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baleares recibirá 1,2 millones de euros del Gobierno para la atención de menores migrantes

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha subrayado el compromiso del Gobierno de España con las comunidades autónomas a través de este nuevo reparto de crédito extraordinario

Imagen de una trabajadora de los servicios de Cruz Roja junto a un niño que llegó en patera a España

Imagen de una trabajadora de los servicios de Cruz Roja junto a un niño que llegó en patera a España / / Gelmert Finol

E.P

Baleares recibirá 1,2 millones de euros del Gobierno para la atención de menores migrantes, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este martes la propuesta de distribución de 13 millones de euros de manera extraordinaria para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla dirigida a la atención de menores migrantes no acompañados.

Según ha informado el Ministerio de Juventud e Infancia, de esta partida, Canarias recibirá 5 millones de euros, Ceuta 4,1 millones y Melilla 2,7 millones. Son los tres territorios declarados en situación de contingencia migratoria extraordinaria. Por su parte, Baleares recibirá 1,2 millones de euros.

Esta nueva partida de 13 millones de euros se suma a los 22 millones que el Gobierno transfirió hace menos de un mes para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de acogida de Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares. También hay que sumar el fondo de 100 millones de euros vinculado al real decreto que regula la acogida de niños migrantes no acompañados.

En total, además de las transferencias de crédito ordinario, este año el Ministerio de Juventud e Infancia ha puesto a disposición de las comunidades 135 millones de euros.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha subrayado el compromiso del Gobierno de España con las comunidades autónomas a través de este nuevo reparto de crédito extraordinario. "Volvemos a apoyar a las comunidades y ciudades autónomas que realizan un esfuerzo material y presupuestario elevado para la atención y el cuidado de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que vienen a España", ha asegurado.

En este sentido, Rego ha recordado que el ministerio está poniendo "todos" sus recursos a disposición "para que se garanticen todos los derechos de estos niños y niñas". Según la titular de Juventud e Infancia, "esta es la responsabilidad y la obligación legal de todas las administraciones".

