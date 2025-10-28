El Ayuntamiento de Ibiza estudia suprimir el fondeo en la bahía de Talamanca

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, destaca que el Ayuntamiento está barajando alternativas en caso de que no se pueda desarrollar el proyecto de las boyas ecológicas de Talamanca en 2026. Una de las propuestas trasladadas por la Marina Mercante es, directamente, la prohibición del fondeo en la bahía de Talamanca.

Esta medida también incluiría el litoral de los acantilados de s’Illa Plana, en ses Figueretes, y el que se encuentra en la calle Ramon Muntaner. Según informa el alcalde, “son los dos acantilados del municipio que se encuentran en peor estado como consecuencia de las danas ‘Ex Gabrielle’ y ‘Alice’”.

El primer edil de Vila indica que “el estado de los acantilados de s’Illa Blanca y la calle Ramon Muntaner puede suponer un grave riesgo para las embarcaciones ubicadas en sus proximidades”.

En los últimos tiempos se han realizado varias redadas contra los fondeos ilegales en el litoral de Vila, especialmente en la bahía de Talamanca. Precisamente allí, tras un operativo conjunto de la Policía Local de Ibiza y de agentes del Instituto Armado de control del litoral realizado el pasado mes de julio, Triguero se mostró contundente con este tipo de actividades en la costa del municipio: “No permitiremos que esto ocurra en nuestra bahía”.

Cabe recordar que la prohibición de los fondeos en ciertos puntos de Vila es, en principio, el plan B del Consistorio.