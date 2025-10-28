¿Cómo ayudar a los jóvenes a tomar decisiones sobre su dinero?

Saber cómo manejarse con el dinero, cómo funciona una cuenta bancaria, si es mejor ahorrar o invertir son temas básicos que todos utilizamos, pero que muchas veces no sabemos cómo hacerlo bien o no pensamos en lo que nos interesa tanto en el presente como en el futuro. Para que nos vayamos familiarizando con estos conceptos, el Club Diario de Ibiza organiza el I Foro de Educación Financiera patrocinado por CaixaBank.

La jornada ha tenido muy buena acogida desde el primer momento y se completó aforo cuando se envió la convocatoria.

La mañana comenzará con la intervención de Pilar Abad, directora de Banca de Particulares de CaixaBank en Baleares, quien explicará las herramientas con las que cuenta el banco para los jóvenes y ofrecerá algunos tips para tener en cuenta.

Gestionar con responsabilidad y creatividad

El foro continuará con la charla de Josep Vidal, asesor financiero, emprendedor, experto en finanzas para jóvenes y fundador de Elevadoos, una academia que enseña a niños y adolescentes a entender, ganar y gestionar su dinero con responsabilidad y creatividad.

En su ponencia ‘Hackea tu vida con las finanzas’ compartirá cómo los conocimientos financieros pueden transformar la vida de cualquier joven, ayudándole a tomar decisiones inteligentes, emprender y crear su propio camino hacia la libertad financiera.

Su estilo cercano y motivador conecta con los estudiantes desde la primera frase, despertando en ellos la curiosidad por aprender y superarse.

Jaume Vidal es inversor en Bolsa y mentor especializado en gestión del riesgo.

El foro contará también con Jaume Vidal, inversor en Bolsa y mentor especializado en mentalidad financiera y gestión del riesgo. Jaume Ha dedicado su carrera a enseñar cómo dominar las emociones es tan importante como dominar los números. En su intervención ‘Aprender a ganar y perder dos millones’, compartirá sus experiencias en el mundo de la inversión, y demostrará que el éxito no depende de evitar los errores, sino de aprender de ellos.

El mensaje de Jaume Vidal sirve para inspirar a los jóvenes a pensar a largo plazo, cultivar la disciplina y desarrollar la mentalidad de un verdadero inversor.

Educación financiera desde edades tempranas

El I Foro de Educación Financiera tiene como objetivos demostrar la importancia de una educación financiera desde edades tempranas para permitir a los jóvenes tomar decisiones informadas y responsables; romper con los tabúes culturales en torno al dinero, al tiempo que promover una relación más abierta y estratégica con este recurso, y por último resaltar cómo la combinación de habilidades prácticas unida a una mentalidad de aprendizaje continuo puede ser las claves para alcanzar la libertad financiera.

La idea es realizar un foro anual de Educación Financiera. En esta primera edición, el aforo está completo.