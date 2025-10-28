¿Cómo ayudar a los jóvenes a tomar decisiones sobre su dinero?
El Club Diario de Ibiza organiza, con el patrocinio de CaixaBank, el I Foro de Educación Financiera para que los estudiantes aprendan a gestionar su economía
Saber cómo manejarse con el dinero, cómo funciona una cuenta bancaria, si es mejor ahorrar o invertir son temas básicos que todos utilizamos, pero que muchas veces no sabemos cómo hacerlo bien o no pensamos en lo que nos interesa tanto en el presente como en el futuro. Para que nos vayamos familiarizando con estos conceptos, el Club Diario de Ibiza organiza el I Foro de Educación Financiera patrocinado por CaixaBank.
La jornada ha tenido muy buena acogida desde el primer momento y se completó aforo cuando se envió la convocatoria.
La mañana comenzará con la intervención de Pilar Abad, directora de Banca de Particulares de CaixaBank en Baleares, quien explicará las herramientas con las que cuenta el banco para los jóvenes y ofrecerá algunos tips para tener en cuenta.
Gestionar con responsabilidad y creatividad
El foro continuará con la charla de Josep Vidal, asesor financiero, emprendedor, experto en finanzas para jóvenes y fundador de Elevadoos, una academia que enseña a niños y adolescentes a entender, ganar y gestionar su dinero con responsabilidad y creatividad.
En su ponencia ‘Hackea tu vida con las finanzas’ compartirá cómo los conocimientos financieros pueden transformar la vida de cualquier joven, ayudándole a tomar decisiones inteligentes, emprender y crear su propio camino hacia la libertad financiera.
Su estilo cercano y motivador conecta con los estudiantes desde la primera frase, despertando en ellos la curiosidad por aprender y superarse.
El foro contará también con Jaume Vidal, inversor en Bolsa y mentor especializado en mentalidad financiera y gestión del riesgo. Jaume Ha dedicado su carrera a enseñar cómo dominar las emociones es tan importante como dominar los números. En su intervención ‘Aprender a ganar y perder dos millones’, compartirá sus experiencias en el mundo de la inversión, y demostrará que el éxito no depende de evitar los errores, sino de aprender de ellos.
El mensaje de Jaume Vidal sirve para inspirar a los jóvenes a pensar a largo plazo, cultivar la disciplina y desarrollar la mentalidad de un verdadero inversor.
Educación financiera desde edades tempranas
El I Foro de Educación Financiera tiene como objetivos demostrar la importancia de una educación financiera desde edades tempranas para permitir a los jóvenes tomar decisiones informadas y responsables; romper con los tabúes culturales en torno al dinero, al tiempo que promover una relación más abierta y estratégica con este recurso, y por último resaltar cómo la combinación de habilidades prácticas unida a una mentalidad de aprendizaje continuo puede ser las claves para alcanzar la libertad financiera.
La idea es realizar un foro anual de Educación Financiera. En esta primera edición, el aforo está completo.
- Antiguos alumnos del Instituto Santa Maria celebran un emotivo reencuentro en Ibiza
- Can Dog, la caída de un refugio animal con casi cuatro décadas de historia en Ibiza
- La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Ibiza: bajada de temperaturas y lluvias
- La 'casita en una cueva' de Ibiza: tiene habitación, despensa y barbacoa frente al mar
- Multazo por tirar una nevera industrial en unos contenedores de Ibiza
- Un conductor drogado arrolla varias motos aparcadas en el centro de Ibiza
- Una jauría de perros atemoriza a los vecinos de un barrio de Ibiza
- Marisco, tarta de fresas y un bolso de Dior en el cumpleaños de Nadia Jémez, la gota que colmó el vaso de la UD Ibiza