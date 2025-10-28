El PSOE vuelve a pedir la dimisión del gerente de Can Misses, esta vez por la avería de helicóptero de emergencias

La situación en la gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef) ha sido objeto de un enfrentamiento entre la diputada del grupo socialista en el Parlament de las Illes Balears Irantzu Fernández y la consellera de Salud del Ejecutivo balear, Manuela García, que ha acabado con una arenga sobre el feminismo por parte de la popular con aparente poca relación con el tema tratado.

En su intervención ante el plenario del Parlament, Fernández ha vuelto a reclamar a la consellera balear el cese del gerente de Asef, Enrique Garcerán, tras lo que los socialistas consideran "un nuevo caso de gestión negligente en Can Misses", como es el hecho de que el hospital ibicenco haya estado dos semanas sin helicóptero de emergencias nocturno por una pequeña avería, según informa Diario de Ibiza en su edición de este martes 28 de octubre. Fernández ha utilizado esta situación, ya solventada, para recordar que Garcerán es el responsable también de la "contratación fraudulenta" de Javier Marí Estellés como director de gestión y servicios generales de Asef.

La socialista, tras recordar que lleva tres semanas con la misma demanda, ha preguntado a García: "¿Ya se ha tomado la medida de cesar al gerente o se esperará a que haya una tragedia como en Andalucía y dimitirá usted misma?". Hace tres semanas se supo que la gerencia "contrató un director de gestión que mintió sobre su titulación, dimitió cuando se le denunció y volvió a tomar posesión de la misma plaza cuando una resolución de la consellera le arregló el problemilla", ha afirmado Fernández. La diputada ha advertido de que, aunque no reciba respuesta "una semana más", esa actitud no hará olvidar que en la conselleria de Salud "se contrata a gente sin formación, que nadie en el Servei de Salut comprobó si cumplía los requisitos o, si se comprobó, se escondió". Finalmente, ha preguntado a la consellera si la contratación de Javier Marí se hizo directamente a través del Ib-Salut o de una comisión evaluadora y si, de tratarse de la segunda opción, "se ha abierto una investigación o un expediente a las tres personas que la conforman" por las irregularidades detectadas.

Por su parte, Manuela García ha comenzado su turno de palabra asegurando que el nuevo equipo de gobierno "lleva dos años trabajando para enderezar la sanidad de Ibiza y Formentera" que dejó el anterior Ejecutivo balear para seguidamente espetar a la diputada socialista: "La experta en mentir es usted porque miente en cada Parlament".

Titulación no homologada

García ha aclarado que el nombramiento de Marí lo hizo el Servei de Salut a propuesta de una comisión evaluadora que está formada por técnicos y que una notificación "recibida dos años después" apuntó a la posibilidad de que su titulación, "era verdadera, pero no homologada", por lo cual el director de Gestión dimitió. Tras asegurar que "había muchas dificultades para contratar directores gerentes tanto en Ibiza como en Menorca", recordó que se había llevado a cabo una nueva convocatoria, en la que fue seleccionado para el cargo nuevamente.

En este punto de su intervención, García ha asegurado "no tener tiempo en dos minutos de ver los trajes a medida que hizo el gobierno anterior", mencionando que la consellera de Salud del anterior Ejecutivo socialista, Patricia Gómez, "nombró a su marido para gobernar el más alto presupuesto de toda la comunidad", en referencia al nombramiento de Juli Fuster como director del Ib-Salut en 2015.

"Ustedes constantemente vienen aquí a dudar de todos los nombramientos de este gobierno, pero para eso hace algo tan feo como echar mano a estereotipos de género", ha añadido la consellera de Salud, arremetiendo contra Fernández al asegurar que la diputada es de "soy feminista porque soy socialista". García ha manifestado que la diputada "también trató de esa manera a la directora general de Igualdad y Conciliación", Margalida Darder, sin dar más detalles al respecto.

"Déjeme que le diga que usted no me representa ni representa a muchas mujeres de este país que nos hemos dejado la piel rompiendo techos de cristal", ha indicado García ants de añadir: "Y que estamos sobradamente preparadas para alcanzar las más altas responsabilidades y jamás atacaríamos a ninguna adversaria política refiriéndonos a su condición de mujer, de ropa que lleva puesta o a su condición de madre", ha concluido la consellera balear.