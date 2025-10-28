Los estudiantes de Ibiza se suman a la huelga nacional contra el acoso escolar tras el suicidio de Sandra Peña

Los institutos de Ibiza se han sumado la huelga estudiantil nacional, convocada por el Sindicato de Estudiantes tras el trágico caso de Sandra Peña, una menor que se suicidó tras sufrir 'bullying' en un centro de Sevilla. La huelga está convocada durante toda la jornada lectiva del 28 de octubre, con concentraciones a partir de las 12 horas en distintas ciudades del Estado.

El parón está autorizado para los estudiantes de 3º y 4º de la ESO, así como a 1º y 2º de Bachillerato, y todos los grados de Formación Profesional de todos los centros educativos de la isla, que han sido llamados para "llenar las calles" en solidaridad con la familia de la joven y manifestar el rechazo hacia cualquier tipo de violencia dentro y fuera de las aulas.

A través de la plataforma digital de gestión académica y de comunicación del Govern de les Illes Balears (Gestib) los institutos han comunicado a las familias el motivo de esta huelga, además de detallar los derechos a la huelga que tienen los alumnos: los profesores no podrán llevar acabo ninguna actividad lectiva que incluya avanzar temario o realizar pruebas evaluativas para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los estudiantes. Sin embargo, aquellos alumnos que se sumen a la causa tendrán que justificar a través del Gestib las faltas de asistencia.

"Falta de seriedad por parte de los institutos"

Por otro lado, una madre ha comunicado a este diario su inconformidad a través de las redes sociales por "la falta de seriedad por parte de los institutos", a los que critica porque, señala, en dos meses de clase han convocado huelgas por distintos motivos sociales. Considera incongruente que "niños de 13, 15 y 16 años puedan decidir no ir al instituto sin saber por qué". Además, añade que a pesar de entender el motivo de este último parón, no está de acuerdo con "convocar huelgas sin más, solo por faltar a clase", y le parece demasiada "irresponsabilidad por parte de Educación teniendo en cuenta el nivel académico que hoy en día están teniendo los alumnos".

Desde el Sindicato de Estudiantes han querido recordar a través de sus redes sociales y página web que la libre elección de sumarse a una huelga es "un derecho y así lo establece el artículo 8, párrafo 2 de la Ley 8/1985. Por tanto, el derecho a huelga puede ejercerse sin excepciones desde 3º de la ESO (incluido), con autorización paterna o materna para los cursos inferiores".