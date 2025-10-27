Mariano Juan, conseller de Lucha contra el Intrusismo: "La gente no puede pagarse un piso o un alquiler y se tiene que ir de Ibiza"

«La gente no puede pagarse un piso o un alquiler y se tiene que ir de la isla». Con esta afirmación, el conseller insular de Territorio, Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan Colomar, resume uno de los principales retos que afronta la isla. En junio y julio de este año, Ibiza ha recibido menos turistas que en los mismos meses del año pasado; sin embargo, la población censada en 2025 marca un aumento de 3.804 habitantes. «Hay más residentes en la isla y los recursos que tenemos no son suficientes», indica Juan, quien explica que «hay dos líneas claras de gestión que son complementarias».

En primer lugar, subraya, «hay que ajustar la capacidad de la isla a la demanda que tiene para los residentes actuales. Si tenemos un determinado número de población residente y otra temporera, tenemos que tener recursos para dar soporte a esa población. No vamos a echarla». Por eso, aclara que «cuando se habla de decrecimiento en población significa echar a la gente, que es lo que está ocurriendo en este momento».

Para revertir esta situación, además de la «generación de vivienda», considera imprescindible garantizar el «recurso hídrico». En este sentido, Juan apuesta por la reutilización del agua que se tira al mar, la reducción de las pérdidas en las tuberías municipales, la reutilización de caudal depurado o la instalación de potabilizadoras en depuradoras. «Hay que crear más agua desalada no para crecer en población, sino para dar agua a la población residente», señala, antes de mencionar otras cuestiones igualmente relevantes, como la gestión de los residuos o la limitación de entrada de vehículos.

En segundo lugar, el conseller apunta a la necesidad de «ajustar la cantidad de gente que viene a las capacidades de la isla». En esta vertiente se incluyen todas las actuaciones enfocadas a eliminar la ilegalidad: «No puedes pretender aumentar infraestructuras hídricas toda la vida sin bajar la huella humana. Al final, las dos líneas han de confluir. Es el gran reto que tenemos y no se soluciona en uno o dos años, pero los datos [de lucha contra el intrusismo] están demostrando que es la fórmula para llegar al éxito».