A la venta una casa en la Cala Sant Vicent por 270.000 euros

El portal inmobiliario Tucasa.com oferta un piso en Sant Joan, concretamente en la zona de Cala Sant Vicent, por un precio de 270.000 euros. La vivienda, de 50 metros cuadrados construidos (lo que supone un coste de 5.400 euros por metro cuadrado), se encuentra en buen estado de conservación y está situada en el bloque más cercano al mar dentro de la urbanización Allà Dins.

El apartamento cuenta con una habitación doble, un baño completo, y una cocina integrada en el salón, lo que aporta amplitud y luminosidad al espacio. Además, dispone de un balcón con vistas directas al mar, uno de sus principales atractivos.

"Por su proximidad a la playa y su entorno sereno, la vivienda se presenta como una opción interesante tanto para residencia habitual como para inversión", añade el anunciante.