El torrente de Buscastell, principal foco de riesgo de inundaciones en Sant Antoni

El torrente de Buscastell es el mayor foco de riesgo de inundaciones en el municipio de Sant Antoni. Es a la conclusión que llegan expertos y autoridades del Ayuntamiento de Sant Antoni tras elaborar el Plan de Actuación Municipal ante Inundaciones (Pamin). En total se han localizado hasta 31 localizaciones con riesgo de inundación, aunque es el torrente de Buscastell el que más puntos críticos acumula. "Es con diferencia el más largo del municipio y, además, tiene su desembocadura en la misma bahía de Sant Antoni, lo que hace que tenga una mayor peligrosidad", afirma Pablo del Río, director de Geolat, empresa encargada de realizar el Pamin junto con el Ayuntamiento de Sant Antoni.

Otro de los puntos de riesgo que destaca Del Río es el torrente de es Collet, que desemboca en Cala Salada. "No es una zona inundable, pero sí es controvertida por ser la desembocadura de un torrente, al igual que todas las calas", explica el director de Geolat.

Los puntos críticos seleccionados se han hecho teniendo en cuenta el mapa de zonas inundables, así como las de paso de torrentes y "zonas en las que hay que tener más precaución cuando hay una emergencia", explica Del Río, quien detalla que se ha realizado una ficha sobre cada uno de estos puntos con información directa y visual para actuar rápido en caso de una emergencia. "Con estas fichas, intentamos proporcionar información operativa y funcional para que la toma de decisiones durante una emergencia sea lo más ágil posible", cuenta el director de Geolat.

Neus Mateu, concejala de Seguridad Ciudadana y Obras Públicas del Ayuntamiento de Sant Antoni, explica también que se ha hecho un análisis de las cuencas, torrentes y zonas de inundación para determinar "todas las vías donde se puede desplazar a las personas y a los medios de emergencia".

Qué hacer en caso de inundaciones

El Pamin tiene en cuenta que los puntos de encuentro recogidos en el Plan de Emergencia Municipal (PEMU) no se ubiquen en zonas inundables, por lo que en muchos casos es posible que varíen respecto al de los puntos de encuentro de emergencias por incendio o por accidente por transporte de mercancías peligrosas. Sin embargo, para Del Río, lo más importante en caso de estar en una zona que se está viendo inundada es seguir las indicaciones de la policía local. "Aunque el plan recoja puntos de encuentro seguros, estos pueden variar en función de cómo se desarrolle la emergencia. Son los cuerpos de seguridad y el Ayuntamiento quienes determinan qué punto de encuentro es el más seguro en ese momento", afirma.

El Pamin se alinea con las directrices del Plan Territorial de Protección Civil de las Islas Baleares (Platerbal) y del Plan Especial frente al riesgo e Inundaciones de las Islas Baleares (Inunbal).