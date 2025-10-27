Esta es la tapa ganadora de la primera edición de 'dTapasxIBZ 2025'

El restaurante La Barrita Ibiza se ha proclamado ganador del Oro de d'TapasxIBZ 2025 con la creación del chef José Ángel Sánchez, 'Pan chino con oreja frita, salsa brava y crema agria'. La propuesta, que también obtuvo la plata en la votación popular, ha sido reconocida por su originalidad y equilibrio de sabores en la primera edición de este certamen gastronómico.

El jurado profesional, integrado por tres referentes de la cocina nacional —Óscar Molina (una estrella Michelin en La Gaia), Koldo Royo (presidente de Ascaib) y Sacha Hormaechea (chef y restaurador madrileño)—, destacó el alto nivel técnico y el uso del producto local en las tapas presentadas por los veinte establecimientos participantes.

El segundo premio recayó en el restaurante Es Mercat, del chef Nicolás Santos, con su 'Churro de rabo de toro con chocolate con setas', mientras que el bronce fue para el Hotel Experimental Montesol, con la tapa 'Sol de Ibiza' del chef Xavier Ibáñez.

La tapa de 'es Mercat' / 'd'TpsxIBZ'

Sánchez representará a la isla en el Campeonato Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid 2026, siempre que sea preseleccionado por el jurado del certamen nacional.

Premio del público para ‘Remo Ibiza’

Paralelamente al fallo profesional, se dieron a conocer los resultados de la votación popular, que registró una alta participación ciudadana a través de la web oficial del evento.

El oro del público fue para el restaurante Remo Ibiza, con su tapa 'Croqueta de manita de ministro rebozada en boca bits caseros, con tártar de gambusí y fonoll marí'. La plata correspondió a La Barrita Ibiza, y el bronce a Dilo Restaurante, con su 'Bocado de corvina sobre tartar de tomate'.

Cinco días de ruta gastronómica

Durante los cinco días de certamen, del 22 al 26 de octubre, cerca de un millar de personas recorrieron los establecimientos de la ruta para degustar las tapas participantes y votar sus favoritas.

El presidente de la Federació Empresarial de Restauració de les Illes Balears (FERIB), Alfonso Robledo, destacó que esta primera edición “ha demostrado que Ibiza tiene un gran potencial gastronómico también fuera de la temporada estival” y subrayó la voluntad de “mantener este evento como una cita anual que refuerce la oferta gastronómica local”.

El certamen dTapasxIBZ está organizado por AgenciaCom, con el patrocinio de Trasmed, el respaldo del Ajuntament d’Eivissa y la colaboración de la Ferib.

La iniciativa ha reunido a chefs consolidados y jóvenes cocineros en una propuesta que busca dinamizar el sector hostelero en temporada media y poner en valor el talento y el producto local.