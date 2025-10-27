Santa Eulària destinará más de 18 millones de su presupuesto de 2026 al personal municipal

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha presentado su presupuesto para el año 2026, que asciende a 62,5 millones euros. De este modo, supera en casi un 2,5% el de este año, según destaca la alcaldesa, Carmen Ferrer: "Estos presupuestos consolidan nuestro programa 2023-2027 con las cuatro áreas grandes que trabajamos: movilidad, conciliación, dedicación a nuestros mayores y vivienda".

De cara al año que viene, "una partida importante" del Ayuntamiento se destinará a incorporar nuevo personal. En concreto, un 29% del total presupuestado (18.258.806 euros) permitirá consolidar la carrera profesional de los empleados públicos y contratar a 22 personas en diferentes departamentos. El objetivo del Consistorio es incorporar a nueve policías locales, un arquitecto, una educadora social, dos trabajadores sociales, una coordinadora de limpieza, tres técnicos (uno de medioambiente, otro de administración general y un tercero de recursos humanos) y cinco auxiliares administrativos.

Refuerzo de personal

Estos cargos ayudarán a dar respuesta a las necesidades del municipio, según indican tanto Ferrer como el concejal de Hacienda, Miguel Tur. Ambos destacan que en los últimos diez años ha aumentado la población del municipio en un 10%. "En 2019 teníamos 38.015 habitantes mientras que en 2024 estábamos en 41.706", señala la alcaldesa, que explica: "Esto hace que necesitemos un refuerzo por parte de infraestructuras y personal para poder atender a todo esto".

Para avanzar en las nuevas contrataciones, Tur apunta que todavía faltan los procesos correspondientes, pero insiste en que éstos ayudarán a dar solución a la "cantidad de proyectos" que el municipio tiene en marcha.

Entre ellos, según indica Tur al presentar los gastos corrientes del año que viene, se contempla "la mejora en los jardines municipales, y de todos los parques infantiles del municipio, el bienestar animal y el incremento en la dotación de eventos tanto culturales como deportivos". Entre ellos se tienen en cuenta el Santa Eulària Ibiza Marathon, el Mundial de Aguas Abiertas, las Fiestas de Mayo o el Festival Barruguet. De este modo, en este apartado se observa un "ligero aumento" respecto al año anterior, con una dotación que asciende a 31.057.857 euros, lo que supone cerca del 50% del presupuesto de 2026.

Medio ambiente, una prioridad

Cabe destacar que la mayor parte de estos gastos corrientes, 13.765.107 euros, estarán destinados al departamento de Medio Ambiente, algo que Tur marca como "una prioridad". Esta área del Consistorio contará con casi diez millones de euros para la gestión de residuos, dos millones para la limpieza viaria, un millón para la mejora de jardines del municipio o cerca de medio millón para la limpieza de sus playas, entre otros.

En materia de gastos, Tur también presenta las áreas que recibirán subvenciones del Consistorio el año que viene. "La más importante, como no podría ser de otra manera, se destina a Servicios Sociales", con una previsión de 1.784.963 euros. En el desglose de este importe se incluye un aumento de ayudas para el centro de baja exigencia de Sa Joveria, que cuenta con 335.000 euros de previsión. Asimismo, se tienen en cuenta "las subvenciones para los centros de mayores, que crecen un 50% en todas las parroquias", así como un "aumento importante" para la escoleta municipal Els Menuts, "donde se tratará de fidelizar al personal", añade Tur.

El Ayuntamiento de Santa Eulària también proyecta 100.000 euros en becas para que los jóvenes del municipio "puedan irse fuera y formarse", así como una subvención enfocada a impulsar el retorno de este talento "y hacer más fácil el regreso a casa".

Ingresos del municipio

En materia de ingresos directos, las tasas y precios públicos se sitúan en torno a los 20 millones de euros, por lo que experimentan un ligero aumento respecto al curso anterior. Según explica Tur, se debe a la actualización de servicios y a la incorporación de nuevas prestaciones a disposición de la ciudadanía. El año pasado aumentó la tasa de las basuras, debido a la obligación de cubrir el 100% del coste del servicio de los residuos, y en 2026 le tocará a la tarifa del agua, que aumentará entre un 7 y un 13%: "Los grandes consumidores de agua pagarán una tasa superior para cubrir el coste del servicio, ya que tenemos que intentar tener la mayor agua desalada posible para intentar consumir el mínimo de recursos de nuestros acuíferos", indica Tur.

"No hay muchos más cambios, lo único que cada vez hay más población y demanda de servicios, que se tienen que cubrir", explica. En este sentido, puntualiza que como el Consistorio no puede "cubrir tasas con los impuestos", lo que hace es "tratar que los impuestos sean lo más bajos posibles". Por esta razón, destaca que el año que viene: "Seguimos con impuestos como el IBI urbano en el mínimo que nos permite la ley (0,40) y reducimos el IBI rústico un 4,6% (del 0,47 al 0,45)".

En este sentido, tanto Tur como Ferrer agradecen el compromiso ciudadano, ya que señalan que en el periodo voluntario de pago de impuestos de 2025, los abonaron un 91,96% de los residentes. Esto ayuda al Consistorio a contar con "unas cuentas sólidas" y a avanzar que "este año, por primera vez desde 2006, tanto la empresa pública que depende 100% del Ayuntamiento como el Ayuntamiento tendrán deuda cero", indica la alcaldesa, que apunta que, de este modo, abordan 2026 con moderado optimismo y el foco en cumplir el 100% de sus compromisos.