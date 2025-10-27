Sant Josep impulsa una nueva edición de los talleres de compostaje junto a Amics de la Terra

El Ayuntamiento de Sant Josep, en colaboración con Amics de la Terra, celebró el pasado sábado 25 de octubre una nueva edición de los talleres de compostaje, dirigidos a todas las personas interesadas en aprender a elaborar compost a partir de materia orgánica procedente de restos de comida, jardinería, poda o huertos.

El objetivo de estos talleres es enseñar a hacer compost en casa con los materiales necesarios y en las condiciones adecuadas. Con esta iniciativa se pretende reducir la cantidad de materia orgánica que se gestiona como residuo con la basura general, concienciar a la ciudadanía sobre la posibilidad de valorizar materiales que habitualmente se consideran desechos y proporcionar las herramientas necesarias para que los participantes puedan ser autosuficientes en la producción de compost.

El taller consistió en una sesión teórico-práctica de dos horas y media sobre compostaje, durante la cual se entregó a cada participante un compostador por un coste simbólico de 20 euros, cuando el precio de mercado de este modelo es de aproximadamente 86 euros. Semanas después se realiza una visita de seguimiento a las familias que lo soliciten para ayudarles en la elaboración del compost en casa, además de contar con un servicio de consultas telefónicas durante todo el proceso.

Más de 260 familias

La actividad tuvo lugar en las instalaciones del CEIP Es Vedrà entre las 10.30 y las 13.30 horas. La concejala de Medio Ambiente, Felicia Bocú, fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes y destacar la importancia de seguir impulsando este tipo de iniciativas que ayudan a reducir la generación de residuos y a producir un material aprovechable.

En esta edición participaron diversas familias del municipio, que se suman a las más de 260 que ya han tomado parte en los talleres de compostaje organizados en Sant Josep de sa Talaia. Debido a la alta demanda y a la existencia de lista de espera, el Ayuntamiento se plantea repetir los talleres durante 2026.

Además, este año también se llevarán a cabo talleres de compostaje escolar dirigidos a los centros educativos de Primaria y Secundaria del municipio que deseen participar.