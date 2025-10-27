Saltan un muro y se cuelan en el 'after party' de Michael Bibi en una villa de Ibiza

Durante todo el verano es habitual que, cuando las discotecas de Ibiza cierran al amanecer, muchos dj celebren 'after parties' como forma de alargar la noche de fiesta. A la mayoría de estas celebraciones solo pueden acceder aquellas personas que tengan invitación, ya que el objetivo es mantener un ambiente más íntimo y cercano.

Sin embargo, algunos fiesteros se niegan a perderse una buena fiesta y a acabar la temporada sin vivir la experiencia completa. Es el caso de un grupo de jóvenes que decidieron colarse en la 'after party' de SolidGrooves, una fiesta clandestina organizada por el dj Michael Bibi el pasado 4 de octubre, pocos días antes de los closings de las discotecas de la isla.

En el vídeo publicado en sus redes sociales a modo de videoblog aparecen caminando junto a una carretera, por la parte interior del arcén, hasta llegar a los alrededores de la villa corriendo campo a través y saltando un muro para acceder a la propiedad. Durante la fiesta, disfrutaron de barra libre de comida y bebida, además de varias sesiones de diferentes disc-jockeys del panorama nocturno de Ibiza.

No había seguridad estricta, según comentan algunos usuarios en la publicación. Otros, en cambio, critican la acción de los protagonistas del vídeo por no respetar las normas y provocar que, en un futuro, el acceso a estas fiestas sea mucho más restrictivo.

Por otro lado, los comentarios en la publicación suelen coincidir en que es innecesario grabar y publicar algo así, no solo por el hecho de colarse en una propiedad y fiesta privada, sino por "la mala costumbre de tener que publicarlo todo, en vez de disfrutar del momento", señala una usuaria en Instagram.