Rock Nights y el Teatro Pereyra se alían para una noche terrorífica en Ibiza
La fiesta rockera de Halloween se celebra este jueves desde las 23 horas
La noche más tenebrosa del año se vivirá a ritmo de guitarras este jueves 31 de octubre desde las 23 horas en el Teatro Pereyra Ibiza, que se vestirá de negro para acoger la fiesta Rock Nights Halloween, una cita ya imprescindible en el calendario nocturno de de la isla y que crece año a año.
El encuentro promete una velada electrizante en la que los disfraces más espeluznantes serán protagonistas: habrá un concurso con tres premios para los mejores atuendos. La banda sonora correrá a cargo de los dj's bien conoicidos en Rock Nights Simone, Lola Von Dage y Diego Calvo, con la participación especial del dj barcelonés Arnau Obiols.
"La oscuridad baila r'n'r"
Las entradas anticipadas se pueden adquirir por 20 euros con copa incluida, mientras que en puerta el precio será de 23 euros con lista o 25 euros sin lista.
Rock Nights invita a todos los amantes del rock a sumarse a esta noche de los muertos vivientes con el lema más claro de todos: "la oscuridad también baila rock & roll".
