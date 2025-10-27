El PSOE acusa al Consell de "ponerse de perfil" ante los afectados por las inundaciones

La portavoz del Grupo Socialista en el Consell de Ibiza, Elena López Bonet, ha acusado este lunes al equipo de gobierno de Vicent Marí de “ponerse de perfil” ante las personas y empresas afectadas por las recientes inundaciones registradas en la isla.

López Bonet lamentó que la institución insular “no hará absolutamente nada para ayudar a los damnificados” y criticó que “ni siquiera se haya comprometido a abrir una oficina de atención que coordine las ayudas”.

Según recordó la portavoz, el único anuncio económico realizado hasta la fecha corresponde al Govern balear, que ha comprometido cinco millones de euros para paliar los daños, gestionados a través de los ayuntamientos. “El Consell debería estar liderando y coordinando la respuesta a esta emergencia tan cercana, y, en cambio, ha optado por trasladar toda la responsabilidad al Gobierno de España sin proponer ni una sola medida”, afirmó.

Una moción con medidas de apoyo y prevención

El Grupo Socialista presentará en el próximo pleno una moción que reclama actuaciones inmediatas por parte del Consell Insular. Entre las propuestas se incluye la creación de una línea de ayudas específica para personas, empresas y entidades afectadas, financiada también por la institución insular y los ayuntamientos, así como la puesta en marcha de una Oficina de Atención a los Afectados, concebida como “ventanilla única” para facilitar información y apoyo en los trámites.

El documento también plantea la elaboración de un estudio integral sobre la red viaria y los sistemas de drenaje, con actuaciones urgentes en los puntos más críticos. Asimismo, los socialistas reclaman un refuerzo del Servicio Insular de Bomberos, con la construcción del subparque de Can Marçà y la planificación de un segundo parque en la zona oeste de la isla.

“El episodio de lluvias ha demostrado que Ibiza no está preparada para afrontar fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes e intensos”, subrayó López Bonet, quien puso como ejemplo la carretera del aeropuerto, “una infraestructura mal diseñada, con errores de drenaje advertidos desde el principio, que se cierra cada vez que llueve intensamente”.

Críticas al Govern de Marga Prohens

La portavoz socialista también aprovechó para cuestionar la intención del Govern balear de modificar el Plan de Gestión de Recursos Hídricos para permitir la construcción en zonas inundables, una iniciativa que, a su juicio, “pone en riesgo la seguridad de las personas y agrava los efectos de las futuras inundaciones”.

“El cambio climático ya es una realidad que afecta nuestro día a día, y no se combate con amnistías urbanísticas ni con políticas que favorecen construir donde lo que hace falta es proteger”, advirtió López Bonet, que pidió a la presidenta Marga Prohens que “retire esta propuesta y apueste por políticas de prevención y sostenibilidad”.

Por último, la moción del PSOE incluye un acuerdo para que el Consell Insular exprese su apoyo a las personas y entidades afectadas por las lluvias del 30 de septiembre y los días 11 y 12 de octubre, así como su agradecimiento al personal de emergencias, Protección Civil, Bomberos, Policía y servicios públicos que trabajaron para rescatar a personas y restablecer la normalidad.

“El Consell de Ibiza debe estar al lado de la gente cuando más lo necesita, y esta vez, por desgracia, vuelve a fallar”, concluyó López Bonet.