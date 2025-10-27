Prohens sobre la repatriación de menores: «¿Por qué siete y no los 300?»

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha reiterado su petición al Gobierno central para que se repatríe a todos los menores extranjeros no acompañados de nacionalidad argelina que actualmente se encuentran bajo tutela de los consells insulares de Baleares —más de 300 en total—, tras conocerse que la Fiscalía tramita la devolución de siete jóvenes que llegaron en lancha a Ibiza a principios de septiembre.

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo. / Agencias

Prohens ha mostrado su sorpresa por el hecho de que el Ejecutivo argelino haya solicitado la repatriación de estos siete menores «con nombre y apellidos» y no la del resto de jóvenes tutelados que mantienen contacto con sus familias. «Donde tienen que estar los menores, siempre que se pueda, es con sus padres. Lo que pedimos es que la repatriación sea parcial si no puede ser total», ha afirmado la presidenta, quien ha reclamado «más transparencia» al Ministerio del Interior y ha acusado al Gobierno de falta de comunicación sobre las políticas migratorias.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya anunció la pasada semana que la Fiscalía de Menores está gestionando la repatriación de estos siete jóvenes, de entre 14 y 17 años, cuyos padres han solicitado ejercer la patria potestad, tras su reunión en Argel con su homólogo argelino, Said Sayoud.

Por su parte, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha subrayado este lunes en Palma que Argelia es un país soberano y decide a quién quiere repatriar, insistiendo en que se trata de un caso puntual entre dos gobiernos. Calvo ha explicado que será la Fiscalía de Menores la encargada de tramitar el procedimiento y ha evitado pronunciarse sobre las circunstancias familiares de los siete jóvenes.

Durante su visita al buque oceánico de la Guardia Civil Duque de Ahumada, Calvo ha defendido la cooperación internacional en la lucha contra la inmigración irregular y ha señalado que las llegadas a España han caído un 40 % respecto al año anterior, con 2.640 personas registradas en lo que va de año, lejos de las cifras de Italia o Grecia.

La secretaria de Estado ha recordado que el fenómeno migratorio en Balears sigue siendo «constante e intenso», motivo por el que el Ministerio del Interior mantiene un seguimiento específico de la situación. Asimismo, ha subrayado tres líneas de trabajo prioritarias: combatir las redes criminales, reforzar el control fronterizo y potenciar la cooperación policial internacional.

Mientras, el portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha acusado a la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, de «hacer líos» en política exterior y le ha exigido que haga «política humanitaria» en materia de menores migrantes porque «tiene unas obligaciones en el tratamiento de menores que no puede eludir». «Después del Debate de la Comunidad que ha tenido la presidenta, en lo que tendría que centrarse es en la gestión de lo público», ha considerado el portavoz parlamentario socialista, porque, a su juicio, Prohens «no se puede escudar, para tapar su nefasta gestión en muchos ámbitos, siempre en el Gobierno de España».

En esta línea, ha opinado que «más que hacer cartas» lo que tendría que hacer la presidenta es «gestionar los problemas de aquí», ya que «mientras habla de inmigración, tiene cerca de 56 millones en un taller», ha dicho Negueruela refiriéndose a la contrata de las ambulancias.