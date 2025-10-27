Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Premios Antoni Roig Roselló reconocen el activismo LGTBI+ y la diversidad en Ibiza

La cita, organizada por la asociación Sa Clau de s’Armari, reunió en Can Jeroni a representantes institucionales y premiados que destacaron por su compromiso con los derechos LGTBI+ y la igualdad

Los premiados, durante la gala celebrada en Can Jeroni

Los premiados, durante la gala celebrada en Can Jeroni / Sa Clau de s'Armari

Redacción Ibiza

Ibiza

El Espai Cultural Can Jeroni acogió este sábado la gala de la II edición de los Premios Antoni Roig Roselló (ARR) 2025, un acto organizado por la asociación LGTBI+ Sa Clau de s’Armari con motivo de su undécimo aniversario. La cita reunió a representantes institucionales y a personas reconocidas por su activismo y aportaciones a la visibilidad y defensa de los derechos del colectivo en las Pitiusas y Baleares.

Los galardonados de este año protagonizaron una gala marcada por los mensajes de compromiso y reivindicación. Noelia Mellado Pozas recibió el Premio Antoni Roig Roselló por su labor en la visibilidad bi+, con un discurso en el que recordó a las personas que sufren bifobia y plurifobia y pidió respeto y paz mundial. Valeria Ruiz Escobar fue reconocida por su trabajo en defensa de la igualdad trans, mientras que Sammy Gasqui dedicó su intervención a las mujeres víctimas de violencia de género, especialmente a las mujeres trans que no encuentran apoyo institucional.

La gala tuvo momentos muy emotivos

La gala tuvo momentos muy emotivos / Sa Clau de s'Armari

El equipo del cortometraje 'Adossats', representado por Ramón Mayol, fue premiado por su contribución a la representación diversa en el ámbito artístico. El director reivindicó un mayor compromiso institucional con la inclusión. También se homenajeó al escritor Antoni Roig Roselló, pionero de la visibilidad LGTBI+ en España con su novela 'Todos los parques no son un paraíso' (1977), y a Antonia Ramón, una de las fundadoras de Sa Clau de s’Armari, cuya trayectoria fue recordada en su ausencia.

Actuación y proyección

Entre los asistentes estuvieron Carolina Escandell, consellera insular de Bienestar Social e Igualdad del Consell d’Eivissa, quien abrió el acto, y la concejala de Bienestar Social, Mayores e Igualdad del Ayuntamiento de Eivissa, que quiso acompañar a la organización en esta edición.

El acto incluyó la actuación del artista Chuck Becaire y la proyección del corto 'Adossats', cerrando una velada dedicada a la memoria, la cultura y la diversidad.

La asociación Sa Clau de s’Armari agradeció la colaboración de las instituciones que han apoyado esta segunda edición, entre ellas el Govern balear, el Ajuntament de Sant Josep, el Consell d’Eivissa y el Ajuntament d’Eivissa, además de la Fundació Guillem Cifre Caixa Colonya y el equipo técnico y voluntario de la organización.

Noticias relacionadas y más

Con esta gala, la asociación reafirma su compromiso con la defensa de los derechos LGTBI+ y la igualdad, subrayando la importancia de mantener vivos los referentes y las luchas que han marcado el camino hacia una sociedad más diversa e inclusiva.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents