'Popaína Pódcast', de Ibiza, triunfa en las Jornadas de Podcasting de España

Recibieron tres galardones: mejor pódcast de ocio, mejor pódcast amateur y el premio del público

Miembros de 'Popaína Pócast'

Miembros de 'Popaína Pócast' / Popaína Pódcast

Redacción Digital

Ibiza

El pasado sábado, los ibicencos creadores de 'Popaína Pódcast', Álex Berlanga, Ismael del Valle, Maitane Páez y Laura Sú, consiguieron tres premios en las Jornadas de Podcasting de España (Jpod 2025). Los 'podcasters' volvían a estar nominados a estos premios.

Las Jpod 2025 se han celebrado este fin de semana en Terrassa, durante una jornada de talleres, ponencias y realización de pódcast en directo. Durante el evento pudieron disfrutar de la presencia del presentador y humorista Andreu Buenafuente, y la presentación de 'Chachivaches', el nuevo podcast de Arturo González-Campos, que estuvo acompañado de la actriz Silvia Abril.

Pódcast en directo de 'Popaína Pódcast' durante la Jpod 2025

Pódcast en directo de 'Popaína Pódcast' durante la Jpod 2025 / Popaína Pódcast

El grupo recibió los premios a mejor pódcast de Ocio y aficiones, y mejor pódcast amateur de España, otorgados por la Asociación Pódcast. Además, la Asociación de Escuchas de Podcasting les entregó también el premio del público.

Después del triunfo del fin de semana, los ibicencos vuelven a la isla donde continuarán con nuevos capítulos del pódcast dedicado a la cultura pop. Esta será la segunda temporada que finalizan y ya han empezado a preparar la próxima, que iniciará en 2026 con nuevas propuestas.

TEMAS

