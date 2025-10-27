'Popaína Pódcast', de Ibiza, triunfa en las Jornadas de Podcasting de España
Recibieron tres galardones: mejor pódcast de ocio, mejor pódcast amateur y el premio del público
El pasado sábado, los ibicencos creadores de 'Popaína Pódcast', Álex Berlanga, Ismael del Valle, Maitane Páez y Laura Sú, consiguieron tres premios en las Jornadas de Podcasting de España (Jpod 2025). Los 'podcasters' volvían a estar nominados a estos premios.
Las Jpod 2025 se han celebrado este fin de semana en Terrassa, durante una jornada de talleres, ponencias y realización de pódcast en directo. Durante el evento pudieron disfrutar de la presencia del presentador y humorista Andreu Buenafuente, y la presentación de 'Chachivaches', el nuevo podcast de Arturo González-Campos, que estuvo acompañado de la actriz Silvia Abril.
El grupo recibió los premios a mejor pódcast de Ocio y aficiones, y mejor pódcast amateur de España, otorgados por la Asociación Pódcast. Además, la Asociación de Escuchas de Podcasting les entregó también el premio del público.
Después del triunfo del fin de semana, los ibicencos vuelven a la isla donde continuarán con nuevos capítulos del pódcast dedicado a la cultura pop. Esta será la segunda temporada que finalizan y ya han empezado a preparar la próxima, que iniciará en 2026 con nuevas propuestas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Antiguos alumnos del Instituto Santa Maria celebran un emotivo reencuentro en Ibiza
- Can Dog, la caída de un refugio animal con casi cuatro décadas de historia en Ibiza
- Oportunidad: piso de más de 100 metros cuadrados en Ibiza
- La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Ibiza: bajada de temperaturas y lluvias
- Alarma por la convocatoria de un botellón en Ibiza para niños desde 11 años
- La 'casita en una cueva' de Ibiza: tiene habitación, despensa y barbacoa frente al mar
- Multazo por tirar una nevera industrial en unos contenedores de Ibiza
- Un conductor drogado arrolla varias motos aparcadas en el centro de Ibiza