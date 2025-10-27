Plan de emergencias de Sant Antoni: los puntos de mayor peligro

Sant Antoni pone sobre el mapa los mayores riesgos y zonas en las que se podrían producir catástrofes naturales o situaciones de emergencias dentro de su municipio. El Consistorio ha presentado este lunes su nuevo Plan de Emergencias Municipal (PEMU) y el Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones (Pamin), un trabajo que llevan desarrollando junto con la empresa Geolat desde agosto de 2024. "Parece que se trata de una respuesta tras la catástrofe de la dana de Valencia y las pasadas inundaciones en Ibiza, pero llevamos trabajando en este proyecto desde mucho antes", defiende Marcos Serra, alcalde de Sant Antoni".

Incendios forestales, inundaciones, accidentes en el transporte de mercancías peligrosas y riesgo de aglomeraciones son las principales catástrofes localizadas por Sant Antoni en la elaboración de dicho plan, que incluye los pasos a seguir una vez se da alguna de estas situaciones. "No es un plan de prevención, sino un plan de actuación con el que minimizar los daños una vez nos encontramos ante una emergencia, así como una guía en la que trabajamos todos coordinados", recalca Neus Mateu, concejala de Seguridad Ciudadana y Obras Públicas. Por este motivo, el PEMU recoge las diferentes vías y accesos a cada núcleo de población para identificar las zonas de evacuación en caso de darse una situación de riesgo. También puntos de encuentro y las localizaciones en las que los servicios de emergencia pueden establecer su base de operaciones durante la emergencia. "Están recogidas las ubicaciones en cada zona urbana en las que se acogerán los centros de recepción de medios, como la Unidad Militar de Emergencia o bomberos de otas comunidades", afirma Pablo del Río, director de Geodat. De acuerdo con el plan de emergencia, cada núcleo urbano identificado por el Consistorio cuenta con sus propias zonas de evacuación, puntos de encuentro y de albergue.

Análisis de catástrofes pasadas

"Se ha hecho un trabajo de recopilación de información muy grande", afirma Mateu, quien aclara que para la realización de dicho plan se ha analizado el histórico de inundaciones e incendios en el municipio en los últimos años. También se ha revisado el calendario de festivales a la hora de tener en cuenta el riesgo de aglomeraciones. "Se han buscado también los mejores puntos en los que podrían aterrizar helicópteros en caso de que fuera necesario, así como zonas de albergue en las que se reubicaría a los vecinos afectados", afirma.

El director de Geodat recalca la necesidad ahora de establecer un calendario en el que poner en marcha el PEMU: "Es importante realizar diferentes simulacros con los profesionales, así como formar a todo el personal municipal y comunicar a la población sobre la existencia de dicho plan y cómo deben proceder en caso de emergencia". Al respecto, Mateu asegura tener en marcha un borrador de folleto que repartirán entre los ciudadanos, además de "planificar campañas en redes sociales para que tenga más alcance". Los folletos contarán con información práctica respecto a los puntos de encuentro existentes, así como números de teléfono de emergencia.

Importancia de la prevención

Serra destaca también la importancia de la prevención y de las actuaciones que puedan minimizar los riesgos de una catástrofe. Pone como ejemplo los incendios forestales. "El verano pasado tuvimos un conato de incendio en Cala Salada, que finalmente no fue a más y los bomberos pudieron actuar rápido gracias también a los trabajos de limpieza que se realizaron previamente", recalca el alcalde. "Con estos planes de emergencia queremos seguir por este camino. Son planes para minimizar la emergencia, la destrucción y riesgos tanto personal como de infraestructura y medio ambiente", añade.

Tanto el PEMU como el Pamin dan respuesta al Plan Territorial de Protección Civil de las Islas Baleares (Platerbal), que "obliga a los municipios de más de 20.000 habitantes turísticos o con algún riesgo intrínseco, como en el caso de Sant Antoni los incendios forestales o las inundaciones, a contar con un plan de emergencias", explica Del Río. "Se parte de un marco nacional, que luego se concreta a nivel autónomico con el Platerbal y a nivel municipal con el PEMU", añade el director de Geodat.