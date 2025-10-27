Un paso más para el campo de boyas ecológicas de Talamanca

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, se ha reunido este lunes en Madrid con la directora general de la Marina Mercante, Ana Núñez Velasco, para avanzar en varios proyectos relacionados con la seguridad y sostenibilidad del litoral de la isla, entre ellos el plan de boyas ecológicas en la bahía de Talamanca, considerado prioritario. Durante el encuentro, se confirmó que el proyecto de boyas ecológicas se encuentra ya sobre la mesa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Triguero subrayó la importancia de esta iniciativa para proteger los fondos marinos y regular el fondeo de embarcaciones en la bahía de Talamanca, un enclave especialmente sensible desde el punto de vista medioambiental. El sistema de boyas ecológicas permitirá ordenar el tráfico náutico sin dañar la posidonia oceánica, reforzando así los esfuerzos de conservación del litoral ibicenco.

La reunión abordó también la coordinación con Capitanía Marítima en materia de control de los party boats, con el compromiso de reforzar la seguridad y la vigilancia de estas actividades náuticas, y el balizamiento de zonas costeras con riesgo de desprendimiento, como Illa Plana o Dalt Vila, para prevenir accidentes y garantizar la seguridad de bañistas y navegantes.

El alcalde valoró muy positivamente la colaboración institucional con la Marina Mercante: «Supone un paso firme hacia una gestión más segura y sostenible de nuestro entorno marítimo».