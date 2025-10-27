A partir de esta fecha podrás volver a aparcar en el puerto de Ibiza

A partir del 1 de noviembre, los conductores podrán volver a acceder y aparcar en el paseo de la Marina, en el puerto de Ibiza. Así lo han acordado la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) y el Ayuntamiento de Ibiza, que han decidido adelantar un mes el levantamiento de la barrera de acceso respecto a años anteriores.

La medida tiene como objetivo "facilitar la movilidad y el estacionamiento durante la temporada baja a vecinos, comerciantes y clientes de esta zona del puerto". Según destacan desde la APB, la iniciativa ha dado muy buenos resultados en los dos últimos años, motivo por el cual se repite y se adelanta su aplicación.

El estacionamiento en el paseo de la Marina estará permitido las 24 horas del día, aunque se mantendrá una limitación de dos horas entre las 8 y las 22 horas para favorecer la rotación de vehículos.

También se conservarán los espacios reservados para carga y descarga, operativos de lunes a viernes de 8 a 17 horas y los sábados de 8 a 14 horas, con el fin de unificar los horarios con el resto de la zona municipal.