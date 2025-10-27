El nuevo centro de mayores y la biblioteca municipal, las inversiones "estrella" de Santa Eulària para 2026

El Ayuntamiento de Santa Eulària invertirá 6.768.610 euros para construir o mejorar las instalaciones municipales el año que viene. Estas inversiones se centran en cuatro ejes: deporte, movilidad, infraestructuras urbanas y proyectos sociales y culturales, señala el concejal de Hacienda del Consistorio, Miguel Tur, durante la presentación del próximo presupuesto anual.

En este último eje figuran el nuevo centro de mayores de Santa Eulària y la biblioteca municipal, que para Tur son las "dos inversiones estrella" de 2026. Estas instalaciones se situarán en la planta baja de un edificio que se está terminando de construir en el paseo marítimo, según indica Tur: "Son 1.700 metros cuadrados que se dividirán en dos. Una parte será para la biblioteca, donde habrá un espacio con multitud de salas para los más pequeños y los más jóvenes y la otra se destinará a nuestros mayores. Habrá un club social para la parroquia de Santa Eulària con todo tipo de instalaciones accesibles". Ambos proyectos son plurianuales y en 2026 cuentan con una inversión prevista de 400.000 euros cada uno.

Pistas de tenis y pádel

En el ámbito de la movilidad y las infraestructuras urbanas, se contempla la renovación de las redes de agua y saneamiento entre Cala Pada y s'Argamassa (200.000 euros); la mejora de la calle de s’Aljub de es Canar (300.000 euros); el asfaltado de calles en Jesús (150.000 euros) o el acondicionamiento de la calle Faisà (100.000 euros), así como la ampliación y el embellecimiento de la calle de ses Escoles en Santa Gertrudis (100.000 euros).

Para los deportes, Tur destaca la nueva sala polideportiva de Puig d'en Valls, cuyo proyecto se espera iniciar en 2026 y finalizar al año siguiente. De este modo, se prevé una inversión plurianual de 200.000 euros en 2026 y 1,7 millones en 2027. En este eje también se incluyen las pistas de tenis de Santa Eulària, para las que se prevén 100.000 euros el año que viene y 600.000 el siguiente; un circuito Pump Track en la plaza Mestre Terrisser Frígoles, en Puig d'en Valls (160.000 euros); o dos pistas de pádel en Santa Gertrudis (100.000 euros), que Tur señala que "son demandadas por todos los vecinos de la zona".

Abastecimiento de agua

Por otro lado, Tur avanza que el Ayuntamiento supervisará la ejecución de la segunda fase del Palacio de Congresos de Ibiza, que estará financiada con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible. En concreto, el Consistorio cuenta con más de 43 millones de euros en subvenciones de otras administraciones, que "se ven materializadas en ocho grandes inversiones", indica Tur. Junto al Palacio de Congresos, se contempla la renovación de la avenida Cala Llenya (2.720.000 euros); la electrificación de Can Ramon Balansat (710.000 euros) o la renovación integral del barrio Sa Font (950.000 euros).

Con especial atención al uso del agua también se incluye el abastecimiento y saneamiento para reducir pérdidas de agua en Jesús (1.700.000 euros); la renovación y ampliación del depósito de agua Ibiza Nueva (455.000 euros), un proyecto de riego y baldeo con agua regenerada (1.300.000 euros) o la nueva conexión de agua entre la arteria Roca Llisa y el pozo de Can Pere Musson (950.000 euros).

Estos proyectos se suman a los más de 10 millones de euros de las inversiones que ya están en marcha, como la peatonalización de Sant Carles, la construcción del segundo campo de fútbol de Santa Eulària, el parque infantil de Jesús o la primera piscina olímpica de las Pitiusas, enumera Tur, entre otros proyectos: "Al final tenemos 53 millones en marcha, que van a ser una realidad entre este último trimestre y el primero del año que viene", concreta.