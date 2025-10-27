La lucha contra el intrusismo reduce en 17.456 los turistas en julio de este año en Ibiza

Los últimos datos del Institut d’ Estadística de les Illes Balears (Ibestat) evidencian que la lucha contra la oferta ilegal también redujo la masificación en Eivissa durante el mes de julio. En ese mes visitaron la isla 17.456 turistas menos que en julio del año anterior, datos que siguen la línea de junio de este año, cuando llegaron a la isla 8.809 visitantes menos que en junio de 2024. «Es el segundo mes que ocurre esto, por lo que puede ser una tendencia que se marque durante el resto de la temporada», apunta Enrique Gómez Bastida, director insular de Lucha contra el Intrusismo.

Asimismo, la inercia confirma que, al reducirse los anuncios y las plazas turísticas ilegales, viene menos gente y, la que acude, se decanta por la oferta legal. Igual que en junio de este año, la ocupación hotelera aumentó respecto a 2024. En julio del año pasado hubo 367.421 alojados en hoteles y este año fueron 392.237, es decir, 24.816 huéspedes más. «Existe un incremento en todos los datos. Tanto la Encuesta de Ocupación Hotelera, como lo que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que tiene el Sistema de Inteligencia Turística en cuanto a ocupación...», enumera Gómez Bastida.

Descenso de presión humana

De este modo, «la oferta reglada sigue teniendo una ocupación muy elevada. Se sigue incrementando el gasto turístico y, sin embargo, hay un descenso de personas en la isla», indica el director de Lucha contra el Intrusismo del Consell de Eivissa.

El Indicador de Presión Humana (IPH) del Ibestat, que muestra la suma de la población residente y la turística en un momento determinado, era de 291.188 personas este julio y de 304.840 en el mismo mes del año pasado, lo que apunta a un descenso de 13.652 personas de media cada día: «Un 4,5% menos», señala Gómez Bastida.

Junto a estos datos, se tienen en cuenta los de la población censada en Eivissa, que este año indican un aumento de 3.804 residentes. Si se suma el descenso de 13.652 visitantes a la variación de los habitantes de 2025, se obtiene el cálculo de 17.456 turistas menos en la isla este julio.

Gómez Bastida recuerda que, a día de hoy, Airbnb, la principal plataforma que tenía anuncios de oferta turística ilegal en Eivissa, ha pasado de 4.400 a 2.050. En total, el Consell ha retirado de ésta alrededor de 10.000 plazas turísticas ilegales, del total de 11.000 que ha dado de baja este año. Mientras continúa la retirada de anuncios y las sanciones a quienes tratan de alquilar ilegalmente, el Consell de Eivissa pone el foco en la gestión responsable del territorio, teniendo en cuenta el aumento de la población en la isla, recalca Gómez Bastida.