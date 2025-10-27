Llama la atención
El nuevo tipo de turista que han detectado los trabajadores de varias cadenas hoteleras y sobre lo que algunos empresarios consideran que hay que estar atentos: vienen sin alojamiento porque su intención es vivir la noche, pero luego aprovechan los populares day pass que ofrecen algunos establecimientos para dormir en las hamacas durante el día.
Que el elevado riesgo de desprendimientos haya obligado al Consell de Formentera a cerrar parte del camino que va de es Copinar a Caló des Mort, en la zona de Migjorn. El empeoramiento de este rincón del litoral se debe a las últimas lluvias, según el informe elaborado por los bomberos de la isla, que fueron los que se encargaron de precintar el camino para evitar el paso.
El potencial turístico que los asistentes y participantes al III Congreso Nacional Semana Santa y Ciudades Patrimonio de la Humanidad ven en la Semana Santa de la ciudad de Eivissa. Destacan que el sol, la playa y la fiesta, sus principales atractivos turísticos, opacan las posibilidades de conseguir atraer un tipo de visitante interesado por los edificios religiosos y la cultura.
