Leyremj, youtuber: "Ibiza es algo tan loco... bajas del avión y te ha cambiado la vida"

'Ibiza sin filtros. ¿Cuánto cuesta realmente'. Así ha titulado la youtuber Leyremj uno de sus últimos vídeos en los que comparte, en apenas diez minutos, su viaje de dos días a Ibiza acompañada de sus amigas Silvia y Elisa. El vídeo comienza "maquinando" la visita, que hacen ya a final de temporada y con lo que, como lo bautiza ella misma un "problema del primer mundo": "No tengo looks para Ibiza". Algo que soluciona haciendo una visita a las rebajas de varias franquicias, donde se hace con un buen arsenal de gafas, chanclas, vestidos y tops blancos...

Las amigas reconocen que es "un viaje de gastar" y la intención es que sus seguidores sepan cuánto van desembolsando, para lo que van poniendo fugazmente en pantalla aquello que van pagando. Desde los 40 euros que les cuesta dejar el coche en el aparcamiento de la ciudad de salida a los billetes (200 euros), el alojamiento (287 euros), las entradas a las discotecas (60 euros Hï, Ushuaïa 35, UNVRS 100).

Las amigas vuelan separadas, lo que supone que unas salen por el pasillo y otra por atrás, en autobús, y se reencuentran en la terminal. Momento en el que las amigas de la youtuber, que se han grabado bebiendo copazos y algún chupito durante el vuelo le hacen una confesión: "Estamos superborrachas". Y eso que acaban de pisar la isla. La habitación de hotel no puede gustarles más: "Estamos en una planta baja, con la piscina aquí".

Es Vedrà: "¡Es lo más bonito que he visto en mi vida!"

Las amigas visitan Cala d'Hort, donde de gustan una lubina "con esta pasada de vistas" que les cuesta 27 euros y una paella (63). Aprovechan para buscar un punto de la costa desde el que contemplar es Vedrà, que las deja realmente impresionadas: "¡Es lo más bonito que he visto en mi vida!", exclaman antes de hacerse una sesión de fotos con el islote de fondo. "¿Has visto este mar?", gritan a la cámara.

A partir de ese momento el vídeo es una sucesión de las amigas de fiesta en las discotecas. "Había tanta fiesta que en muchos momentos se me olvidaba grabar", comenta la youtuber, que explica que ha tenido que tirar de vídeos de sus amigas para hacer la pieza, en la que confiesa que "al minuto de coger el coche" se estampó contra una valla y lamenta que les cancelaran el party boat para ver el atardecer.

Como resumen, al final del vídeo, la joven destaca: "Ibiza es algo tan loco... bajas del avión y te ha cambiado la vida". Reconoce que es muy muy muy muy caro, pero recomienda: "Si os lo podéis permitir, id". Destaca, como precios más elevados, los "cubatas a 25 euros" y los "chupitos a 18". Y, aunque no ofrece el dato exacto, indica que en un fin de semana se ha gastado unos mil euros. "Habíamos preparado la cartera, sabíamos a lo que íbamos".