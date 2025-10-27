Ingenieros y la patronal piden más suelo de uso industrial en Eivissa

«La falta de suelo industrial ordenado ha generado un fenómeno paralelo: la proliferación de al menos 40 áreas con talleres, carpinterías o almacenes dispersos fuera de los polígonos», advierte Vicent Cardona Roig, vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Balears y delegado en Eivissa y Formentera. Lamenta que «estas actividades, a menudo desarrolladas en suelos no previstos para uso industrial, plantean problemas de seguridad, impacto ambiental y convivencia vecinal». Así, alerta de que se acaban generando «zonas grises y economía sumergida». Y por ello pide más suelo para uso industrial.

Recientemente, el presidente de la Asociación de Áreas de Promoción Industrial de la Pimeef, Daniel Ramón, declaró: «Entiendo que para los ayuntamientos crear una zona industrial puede parecer que es crear mala imagen, pero pienso que eso es tener almacenes por todas las carreteras de cualquier manera, que es lo que está pasando». De hecho, un estudio de la Pimeef de 2021 ya alertaba de un «crecimiento desordenado, tráfico interior mal dimensionado, problemas de mantenimiento y de legalización, espacios obsoletos, precarios, insuficientes o complicados para cumplir con las normativas actuales», así como de la «dispersión de empresas», diseminadas por la isla, incluso en suelo no industrial, entre otras derivadas.

Cardona, del Colegio de Ingenieros Industriales, añade que «el consenso entre instituciones y empresarios es amplio», en tanto que coinciden en que la isla necesita más suelo industrial y una mejora en la gestión de los polígonos actuales. «Pero el reto está en cómo conseguirlo de manera urgente». En verano el Parlament aprobó una ley balear de polígonos industriales y el Govern afirma que está trabajando en el desarrollo de su reglamento. Cardona valora, de ella, que «busca dar un marco jurídico y financiero estable a los polígonos con planes de inversión específicos en infraestructuras y servicios». Pero hace hincapié en la importancia de recurrir a otras fórmulas para tomar medidas para el corto plazo.

¿Y para el corto plazo?

Hay Ayuntamientos que, para poder avanzar en este sentido, primero tienen que actualizar sus normas urbanísticas. La aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), por ejemplo, puede llevar años. «Se tiene que crear una herramienta para poder crear suelo industrial. Para el corto plazo, el Govern podría aprobar un decreto para que los ayuntamientos pudieran hacer este cambio muy rápidamente para permitir, de manera urgente, aumentos de suelo industrial en esas zonas donde ya hay polígonos», sostiene Cardona. De manera que el crecimiento fuese en los alrededores de los puntos que ya son industriales.

«La normativa autonómica balear ya ha empleado esta figura legal en el pasado para agilizar trámites urbanísticos y económicos urgentes», añade Cardona.

El delegado pitiuso de dicha entidad también defiende que poner las condiciones para que el sector industrial de Eivissa pueda trabajar con normalidad es clave para diversificar la economía y que no todo recaiga en el turismo y añade, por otro lado, que incluso para poder dar servicio al turismo, el sector secundario tiene que poder funcionar: «Tenemos que intentar que nuestra industria pueda competir, de manera que no llegue todo de fuera. Está todo el suelo industrial ocupado y eso ha llevado a que se han abierto muchos talleres en barriadas, en sitios que no son polígonos industriales».

Con todo, lamenta que una de las consecuencias es que actualmente la industria se crea y crece sólo fuera de la isla. «Las ampliaciones serían para dar servicio a la gente que ya vive en Eivissa. Nos hace falta para la gente de aquí; y para poder tirar de producto local, necesitamos tener terreno industrial. Si no, ¿dónde lo almacenamos?».