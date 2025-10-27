Ibiza celebra Halloween y Tots Sants con música y actividades en el Mercat Nou y las zonas comerciales

El Ayuntamiento de Ibiza, con la colaboración del Consell Insular y de las asociaciones de comerciantes y vecinos, ha organizado una serie de actividades con motivo de Halloween y Tots Sants para animar los mercados municipales y los principales ejes comerciales de la ciudad.

Por petición de los comerciantes del centro, los días 31 de octubre y 1 de noviembre habrá un pasacalles con Catrinas, música y actuaciones itinerantes. Tres artistas caracterizados recorrerán los principales puntos comerciales durante ocho horas, repartidas entre la mañana y la tarde, con el objetivo de crear ambiente festivo y promover las compras en la campaña de Halloween.

Además, se repartirán 200 kilos de caramelos entre los establecimientos participantes y los puestos del Mercat Nou, que luce ya una decoración especial de Halloween visible hasta el domingo 2 de noviembre.

Fiesta en la plaza Bob Marley

El sábado 1 de noviembre por la mañana, el Mercat Nou acogerá un taller de flores preservadas de Tots Sants, con un máximo de 20 participantes, que se celebrará en la sala del primer piso. Ese mismo día, en el barrio de es Pratet, la Asociación de Vecinos ha organizado una jornada festiva en la plaza Bob Marley con paella popular, barra de bebidas, música ambiental y, a las 16 horas, un taller de ramos de Tots Sants para 20 personas en el local de la entidad.

Estas actividades tienen como objetivo dar vida a los mercados y comercios locales, fomentar la participación ciudadana y reforzar el vínculo entre el comercio y la cultura popular.

El concejal de Comercio y Mercados, Àlex Minchiotti, ha agradecido la colaboración del Consell Insular en esta iniciativa, que busca dinamizar el sector comercial de la capital y consolidar los mercados municipales como espacios de encuentro y tradición.