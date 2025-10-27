Todos los horarios y actividades en los cementerios de Ibiza para Tots Sants

El Ayuntamiento de Eivissa ha presentado la programación de Tots Sants y Tots Sants Difunts 2025, que combina actos religiosos y propuestas culturales, e incluye la instalación de nuevas placas conmemorativas en el Cementeri Vell en reconocimiento a destacadas personalidades locales. La presentación de las placas será el miércoles 30 de octubre, a las 17.30 horas, en el Cementeri Vell, con la presencia del alcalde, Rafael Triguero, y una actuación de Isabel Albadalejo (voz) y Carlos Vesperinas (violonchelo).

Las nuevas placas rinden homenaje a Carles Roman Ferrer, Abel Matutes Torres, Josep Verdera Ramón, Josep Costa Ramon, Bartomeu Marí Marí, Julià Verdera Torres, Francesc Verdera Ribas, Francesc Bonet Redolat, Salvador Mena Vivern, Victori Planells Roig y Joan Planells Tur.

Con motivo de estas jornadas, los cementerios Vell y Nou ampliarán su horario y permanecerán abiertos de forma ininterrumpida de 9 a 18 horas los días 30 y 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre.

Oficios religiosos

Los días 1 y 2 de noviembre se celebrarán oficios religiosos en ambos recintos. En el Cementeri Nou habrá misa el 1 y el 2, a las 12 horas. En el Cementeri Vell, el 2 de noviembre, las celebraciones serán a las 9.30 horas (Parròquia del Roser i Sant Ciriac), 10 horas (Parròquia de Sant Pau), 11.30 horas (Parròquia del Salvador), 12 horas (Parròquia de Santa Creu, con Misa Castrense) y 12 horas (Parròquia de Sant Pere).

La programación cultural incluye una visita guiada teatralizada en el Cementeri Vell a cargo de Produccions de Neus Torres, con el actor Vicent Torres 'Palermet', el 2 de noviembre en dos sesiones, a las 18.30 y 20 horas. Además, habrá música en directo en el Cementeri Vell los días 1 y 2 de noviembre, entre las 11 y las 13 horas, con Mónica Marí (violonchelo) y Ramses Puente (violín).

Para facilitar los desplazamientos, el Ayuntamiento habilita un servicio especial y gratuito de autobús con paradas de ida y vuelta en avinguda Isidor Macabich (antiguos juzgados), carrer des Cubells (Multicines) y carrer des Jondal (AAVV Sant Pablo), además de una parada solo de subida en Isidor Macabich / Parc de la Pau. Las salidas desde el centro serán a las 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 y 17 horas; los retornos desde el Cementeri Nou, a las 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30 y 18 horas.