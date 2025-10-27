Diez años de compromiso: APAAC celebra una cena benéfica frente al mar en Ibiza

La Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (Apaac) celebra este año una década de compromiso y solidaridad con una cena benéfica que tendrá lugar el próximo 31 de octubre, desde las nueve de la noche hasta medianoche, en el Hotel Torre del Mar de Ibiza.

El evento reunirá a socios, colaboradores y ciudadanos comprometidos con la causa en una velada solidaria destinada a recaudar fondos para mantener los programas de apoyo que la entidad desarrolla en Ibiza y Formentera. El precio de la entrada es de 100 euros por persona, y la recaudación íntegra se destinará a las acciones de ayuda y acompañamiento que APAAC impulsa durante todo el año, como la atención psicológica, el asesoramiento social, los talleres de bienestar o el acompañamiento hospitalario.

La presidenta de Apaac, Maribel Martínez, ha destacado: “Cumplimos diez años de trabajo, ilusión y compromiso con quienes más lo necesitan. Esta cena es un homenaje a todas las personas que han formado parte de nuestra historia y una oportunidad para seguir construyendo esperanza”. La asociación invita a toda la sociedad pitiusa a participar en esta cita solidaria y compartir una noche de emoción, música y compromiso en un entorno inigualable frente al mar.

La Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer, fundada en 2015, es una entidad sin ánimo de lucro que ofrece apoyo integral a personas diagnosticadas de cáncer y a sus familias. En sus diez años de trayectoria, ha impulsado proyectos de atención psicosocial, prevención y acompañamiento, consolidándose como una referencia en el ámbito de la oncología social en las Pitiusas.