El curso de la Escuela de Hostelería de Ibiza donde las empresas se rifan a los alumnos

El sector de Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions (MICE) está en auge en Ibiza. Prueba de ello es el primer máster que se impartirá sobre esta especialidad a partir del próximo 11 de noviembre en la Escuela de Hostelería las Islas Baleares de Ibiza (EHIB), que ya ha despertado el interés de varios empresarios locales, según apunta el economista y decano de la Facultad de Turismo de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Tolo Deyà Tortella: “Aunque el curso no ha comenzado, ya hemos recibido incluso peticiones para establecer convenios de prácticas o contratos laborales”.

El curso está basado en el que se imparte desde hace 13 años en la sede de la UIB en Mallorca. No obstante, el de la Escuela de Hostelería “está personalizado, teniendo en cuenta la situación de Ibiza, que es la isla del archipiélago donde más está creciendo el MICE”. “No tendría sentido traer el curso de Mallorca sin hacer ninguna modificación. Había que adaptarlo a la realidad de Ibiza”, reconoció el decano mallorquín.

En cuanto al método de aprendizaje, el curso “combina los aspectos positivos de dos sectores”. Por ello, “aproximadamente la mitad de los profesores son docentes del curso que se imparte en la UIB de Palma. Son maestros de reconocido prestigio. La otra mitad son profesionales locales del MICE, que conocen de primera mano la realidad del sector en Ibiza y poseen una formación idónea gracias a su experiencia, la cual servirá para transmitir conocimientos a los estudiantes”, añadió Deyà.

Formación de calidad

La peculiar mezcla de educadores en el aula tiene como objetivo “dotar de una formación de calidad a los futuros profesionales de la hostelería en el ámbito del MICE”. Todo ello en Ibiza, que “es una de las zonas MICE más importantes de Europa, tras el enorme desarrollo experimentado en los últimos tiempos”. El máster, que tendrá una duración de cuatro meses, será íntegramente presencial, "uno de los principales valores agregados de la formación”, continuó Deyà.

Quedan 15 días para el comienzo del máster. Sin embargo, ya están completas las 12 plazas ofertadas inicialmente. Eso sí, se ofrecerán tres más. Una vez estén cubiertas las 15 vacantes, no habrá una segunda ampliación, “ya que, si hay demasiados alumnos en clase, la enseñanza se vuelve menos eficaz al dificultar el contacto directo de los estudiantes con los profesores”. Deyà también habló sobre la relación entre docentes y alumnos: “Al final, en unos meses, serán —en referencia a alumnos y profesores— compañeros de trabajo”.

Dentro del programa educativo, Deyà hizo especial mención a dos profesionales en el ámbito MICE, Neus García y Amanda Picornell Brunet: "Ellas son probablemente las encargadas de llevar la batuta del máster".

Buen servicio en hostelería

El auge del MICE debe ir en consonancia con el buen servicio proporcionado por los hosteleros: “Es muy importante que tengan una buena formación. Puedes tener un negocio con excelentes instalaciones, pero si no cuentas con una plantilla de nivel, la cosa irá mal. Se necesita gente cualificada para satisfacer a los clientes y, a día de hoy, muchas veces no se encuentran suficientes profesionales para sacar adelante el trabajo en buenas condiciones”.

Por su parte, la directora de la Escola d'Hoteleria, Pepita Costa, afirmó que “el curso responde a una demanda que, desde hace tiempo, planteaba la gente de la isla”. Con ello, “cumplimos nuestro propósito de acercar todo lo relacionado con el turismo a los alumnos y ser un medio para su futuro laboral”.

En la presentación también estuvo presente la gerente del Ibiza Convention Bureau, Ana Sánchez Vigón, una de las máximas responsables de la entidad centrada en la promoción de Ibiza como destino de congresos, convenciones, reuniones de trabajo, incentivos y otros tipos de eventos, así como en la proyección internacional de la isla en ese segmento. Para Sánchez, “la evolución del MICE en la isla está siendo positiva”.

Al margen de realizar un breve análisis sobre la situación del MICE en Ibiza, Sánchez indicó que “el gasto medio por día de un visitante de MICE en Ibiza triplica al de un turista convencional”. Esto se debe a que “precisan de infraestructuras y servicios más cuantiosos que los del resto de turistas”. Por ello, es importante brindarles una buena experiencia: “Si se les trata bien, seguramente volverán, ya que querrán repetir la vivencia, y eso es lo que debemos conseguir”.

El Palacio de Congresos, espacio de referencia

Por su parte, la directora del Palacio de Congresos de Ibiza, Fina Riera Torres, subrayó "la relevancia de esta formación para el futuro de la isla, especialmente en un momento en que el Palacio de Congresos de Ibiza se consolida como un espacio de referencia para acoger encuentros profesionales, congresos y eventos de carácter nacional e internacional"

Este programa educativo, impulsado conjuntamente por la UIB y la EHIB, combina formación teórica, práctica y una estrecha conexión con el tejido empresarial del sector. De hecho, se ha diseñado un plan académico que incluye 330 horas de prácticas en empresas del sector, garantizando una formación aplicada, práctica y orientada a la inserción laboral.