El consumo de ketamina crece un 300% en las islas y se consolida como una droga habitual

El consumo de ketamina se ha disparado en Balears en los últimos años. El laboratorio de toxicología de Son Espases, centro de referencia nacional en detección de drogas y nuevas sustancias, ha constatado un aumento sin precedentes del consumo: si en 2023 se registraron 99 resultados positivos, en 2024 la cifra ascendió a 400, lo que supone un incremento del 308%. El número de pacientes identificados también se ha multiplicado por más de dos, pasando de 80 a más de 200.

El consumo de ketamina crece un 300% y se consolida como una droga habitual

«Hasta 2021, las detecciones eran testimoniales, pero ahora la ketamina ha venido para quedarse», explica Bernardí Barceló, responsable del laboratorio de toxicología de Son Espases. El especialista advierte de que el consumo ya no se concentra sólo en los meses de verano, sino que se ha extendido a lo largo de todo el año, un patrón que antes sólo se veía con drogas más clásicas como la cocaína.

El perfil del consumidor es mayoritariamente masculino (dos de cada tres) y joven: el 80% tiene entre 18 y 40 años. Sin embargo, los datos del laboratorio apuntan a un creciente uso entre los mayores de 40, lo que indica que algunos casos se están cronificando. «Estamos pendientes de ver si en 2025 baja la edad de inicio y empieza a afectar también a adolescentes como ya ocurre en otros países europeos», añade Barceló.

En muchos casos, los consumidores ni siquiera saben qué están tomando. La ketamina se vende a menudo como «cocaína rosa o tusi», una mezcla de MDMA (éxtasis) y ketamina elaborada de forma clandestina. «Estas sustancias se preparan sin control, en laboratorios caseros, donde cada persona que las fabrica [a los que en el argot se les llama ‘cocineros’] utiliza su propia mezcla. Eso supone un grave riesgo sanitario», advierte Barceló.

Varias sustancias a la vez

En el 78% de las muestras positivas se encontraron varias sustancias a la vez, con una media de tres por paciente. En algunos casos, los análisis revelan hasta cinco o seis drogas distintas. La combinación más frecuente incluye ketamina, cocaína, cannabis y éxtasis. Sólo en un 12% de los casos, la ketamina se detectó como única sustancia, lo que confirma su uso adictivo y prolongado, explica Barceló.

Esta droga es un fármaco anestésico de uso hospitalario que también se emplea, bajo control médico, como antidepresivo en pacientes con depresión resistente. Sin embargo, su bajo precio, la facilidad para conseguirla y la falsa percepción de que es menos peligrosa que otras sustancias han impulsado su consumo recreativo. «Se ha normalizado y eso la hace especialmente preocupante», subraya el experto.

En dosis elevadas, la ketamina puede provocar alucinaciones y episodios de desconexión con la realidad que a veces acaban en accidentes y traumatismos. Su consumo prolongado, además, está dejando secuelas cada vez más visibles: problemas de memoria, daños urinarios y hepáticos y dolores abdominales recurrentes que a menudo se confunden con otras patologías.

Desde Son Espases, referente nacional en toxicología, se monitorizan los patrones de consumo de drogas en Balears, lo que permite detectar antes que nadie qué sustancias circulan por las islas. El doctor Barceló advierte de la necesidad de formar al personal sanitario para detectar estos casos a tiempo: «Somos el faro que permite saber qué está circulando en las islas y la ketamina ya se ha consolidado como una droga habitual en este archipiélago y en toda España».