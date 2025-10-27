Comienza el asfaltado en la calle Iboshim de Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha informado de que las obras de asfaltado en la calle Iboshim han comenzado este lunes. Además, mañana se iniciarán también las obras en la calle Francesc Escanelles.

Estas actuaciones se enmarcan dentro del plan municipal de reasfaltados, que se retomó el pasado 3 de septiembre con el objetivo de "mejorar el estado de las calles y reforzar la seguridad vial". Los primeros trabajos se llevaron a cabo en la vía Púnica, comenzando desde Joan Xicó el mismo 3 de septiembre, y continuaron el 8 de septiembre en la vía Romana, en el tramo situado junto a esa misma calle.

Una vez finalizadas esas fases, las obras prosiguieron en vía Púnica hasta el final del vial y posteriormente se actuó en vía Romana desde la avenida de España.

La tercera teniente de alcalde y concejala de Obras, Blanca Hernández, ha destacado que este plan municipal "está contribuyendo a mejorar la seguridad vial en diferentes zonas del municipio" y ha subrayado que los trabajos "se han planificado para minimizar las molestias, estableciendo desvíos y avisos de tráfico siempre que resulta necesario".