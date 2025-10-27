El cine, el terror y la creatividad protagonizan el Ibiza Halloween Festival 2025

Ibiza se prepara para vivir unos días de cine, miedo y diversión con el inicio de la II edición del Ibiza Halloween Festival, que comenzará este miércoles 29 de octubre en el Espai Cultural Can Ventosa. El evento, impulsado por Pauxa Films y Eskoria Films bajo la dirección del cineasta ibicenco Adrián Cardona y la producción de Pablo Alcántara, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Eivissa, a través de las áreas de Cultura y Juventud.

El festival abrirá con la proyección del primer bloque de cortometrajes seleccionados en la sección oficial a las 18.30 horas. A las 20 se celebrará la gala inaugural, presentada por Ses Pageses Emprenyades, una cita que promete humor, sustos y mucha creatividad. Durante el acto se darán a conocer las palabras clave del concurso Terror Express, que desafía a los participantes a rodar un cortometraje de un minuto en menos de 72 horas. El filme 'Gravediggers', en sección oficial, cerrará la jornada inaugural.

Cartel del Monster Walk de este viernes / AE

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Eivissa, Carmen Domínguez, destacó que “Ibiza Halloween es una cita que combina creatividad, talento local e internacional y una gran dosis de diversión. La cultura también puede ser una experiencia colectiva y cercana a la gente”.

Proyecciones, arte y pasarela zombi

El festival ofrece una programación variada que incluye proyecciones, actividades artísticas y experiencias inmersivas. El viernes 31 de octubre, considerado el 'día grande', la plaza de Vara de Rey se convertirá en el centro neurálgico de la celebración, con sesiones de maquillaje a partir de las 17 horas y la Monster Walk, un desfile de criaturas del averno que recorrerán las calles del centro antes de la Monster Pasarela, donde se premiarán los disfraces más originales. La música correrá a cargo de Marc Riera, con un repertorio de rock de inspiración terrorífica.

Paralelamente, en Can Ventosa se proyectarán cortometrajes de la sección Baleares, dirigida por Héctor Escandell, y en el Centre de Creació Jove C19 se inaugurará el Túnel del Terror, una experiencia interactiva similar a una escape room con actores en vivo.

El sábado 1 y el domingo 2 de noviembre estarán dedicados al cine familiar, con proyecciones como 'Lincessa', de producción española, y 'Un disfraz para Nicolás', una película de animación mexicana para todos los públicos.

La clausura, el domingo 2 en Can Ventosa, pondrá el broche final con la entrega de premios a los ganadores de los concursos Terror Express y RICTUS, además de los reconocimientos a los mejores cortos y largometrajes del festival. La sesión se cerrará con la proyección de 'L’Interieur', un clásico del cine de terror elegido por el propio director del festival.